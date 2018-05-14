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03:24 (мск), источник: Вести Иркутск

Погода в Иркутской области покапризничает, а позже резко наладится

Синоптики обещают в понедельник и вторник не больше +16-ти градусов в регионе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 88% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Вести Иркутск

Синоптики обещают в понедельник и вторник не больше +16-ти градусов в регионе.

По ночам ещё сохранится нулевая температура на юге области, а на севере — минусовая. И не миновать дождей и мокрого снега. Со среды в Иркутскую область тёплый воздух принесёт из Западного Казахстана. Серия циклонов прекратит досаждать и погода станет комфортной. Столбик термометра достигнет +20−25-ти градусов, ночи станут теплее.

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