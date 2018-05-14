Погода в Иркутской области покапризничает, а позже резко наладится

Синоптики обещают в понедельник и вторник не больше +16-ти градусов в регионе.

По ночам ещё сохранится нулевая температура на юге области, а на севере — минусовая. И не миновать дождей и мокрого снега. Со среды в Иркутскую область тёплый воздух принесёт из Западного Казахстана. Серия циклонов прекратит досаждать и погода станет комфортной. Столбик термометра достигнет +20−25-ти градусов, ночи станут теплее.