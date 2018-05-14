Исторический памятник «Шишкинские писаницы» обеспечат электричеством

Всего будет 13 установок общей стоимостью около 62-х тысяч рублей. Монтаж запланировали на лето. Археологический памятник, состоящий из наскальных рисунков, выполненных в период от эпохи позднего неолита находится в 18-ти километрах от районного центра. Там есть пост охраны и работают исследователи. Энергию берут от дизельных генераторов. А они обходятся бюджету в 50 тысяч рублей в год.