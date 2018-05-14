Исторический памятник «Шишкинские писаницы» обеспечат электричеством
Местный бюджет выделит деньги на солнечные батареи по проекту «Народные инициативы».
Местный бюджет выделит деньги на солнечные батареи по проекту «Народные инициативы».
Местный бюджет выделит деньги на солнечные батареи по проекту «Народные инициативы».
Всего будет 13 установок общей стоимостью около 62-х тысяч рублей. Монтаж запланировали на лето. Археологический памятник, состоящий из наскальных рисунков, выполненных в период от эпохи позднего неолита находится в 18-ти километрах от районного центра. Там есть пост охраны и работают исследователи. Энергию берут от дизельных генераторов. А они обходятся бюджету в 50 тысяч рублей в год.