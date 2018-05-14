Американские военные высадились в Приморье

Как рассказал официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский, в субботу в соответствии с планом международного военного сотрудничества министерства обороны России в Приморском крае стартовала совместная российско-американская поисковая экспедиция по установлению мест предполагаемого падения в разные исторические периоды американских самолётов.
Во Владивосток прибыла группа специалистов агентства по учёту потерь и пропавших без вести министерства обороны США и ученые-археологи Питсбургского университета. Также в поисковых работах задействованы участники Приморского общественного регионального поискового объединения «Авиапоиск». Целью работы поисковых групп является подтверждение национальной принадлежности погибших самолётов и установление судеб их экипажей.
В период десятидневной экспедиции российские и американские поисковики запланировали исследовать четыре предполагаемых места падения американских боевых машин, которые приходятся на периоды Великой Отечественной войны и годы «холодной войны».
Охрана мест проведения раскопок обеспечивается силами подразделения Военной полиции Владивостокского гарнизона.
В первый день совместная экспедиция провела работы под Владивостоком, где в 1945 году, врезавшись в сопку, потерпел крушение американский самолёт PBN-1 «Каталина» отдельного морского разведывательного авиаполка Тихоокеанского флота. Поисковики из США уже работали в этом районе в 2005 и 2006 годах, но тогда весь перечень работ выполнить не удалось. В этот раз был проведен детальный осмотр места падения самолёта, определена и обследована с помощью магнетометров площадь предполагаемого разлета обломков. Поисковикам удалось извлечь на поверхность ряд деталей самолёта, в том числе имеющих заводскую маркировку.
Экспедиция также собирается посетить Арсеньев, где специалисты осмотрят ряд территорий и поработают в местных архивах, а также проведут поиски в районах предполагаемых падений самолётов в Шкотовском районе Приморского края.
Подведение итогов работы совместной российско-американской экспедиции запланировано на 25 мая.