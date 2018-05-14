Американские военные высадились в Приморье

Во Владивосток прибыла группа специалистов агентства по учёту потерь и пропавших без вести министерства обороны США и ученые-археологи Питсбургского университета. Также в поисковых работах задействованы участники Приморского общественного регионального поискового объединения «Авиапоиск». Целью работы поисковых групп является подтверждение национальной принадлежности погибших самолётов и установление судеб их экипажей.

Во Владивосток прибыла группа специалистов агентства по учёту потерь и пропавших без вести министерства обороны США и ученые-археологи Питсбургского университета. Также в поисковых работах задействованы участники Приморского общественного регионального поискового объединения «Авиапоиск». Целью работы поисковых групп является подтверждение национальной принадлежности погибших самолётов и установление судеб их экипажей.