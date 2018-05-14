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03:42 (мск), источник: Вести Приморье

Спасенных тюленей выпустили в море во Владивостоке. Видеорепортаж Максима Каленника

В реабилитационном центре «Тюлень» под Владивостоком с шести утра чемоданное настроение. Ветеринар Павел взвешивает своих подопечных тюленей перед долгой дорогой. Сразу пятеро ластоногих за полтора месяца вынужденного больничного стали упитанными карапузами.

Источник: Вести Приморье

— А много они наели?

— Поступили по 10—12 кг каждый, а сейчас уже 30—40.

Знакомьтесь! Великолепная пятерка ластоногих. У каждого фамилии — в честь спасителей. Улисс и Алексей Полухины, а также Рэмбо, Валерия и Александра Топоровы. Кстати, Александра тюленью больницу покидает с музыкой, точнее, с песней.

Пятьдесят километров до причала, пересадка на катер и еще 40 по воде до острова Желтухина. Именно там всех ждет большое тюленье счастье.

Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра «Тюлень»: «Я завидую людям, которые не имеют отношение к животным. Это бывает нервно, всех жалко и понимаешь — всех не спасешь! Они не очень счастливы, когда мы вступаем с ними в контакт, к счастью, они остаются дикими. Людей они не любят».

Перегрузка на берег, и вот она — свобода для тюленей! Запах моря и шум волн: это их родная стихия!

За процессом внимательно следит гостья из Нидерландов, госпожа Харт. Несмотря на почтенный возраст, а ей 76, руководит крупнейшим в Европе тюленьим реабилитационным центром. И вот уже 47 лет спасает ластоногих.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лени Харт, основатель и руководитель реабилитационного центра тюленей в Нидерландах: «Я вновь во Владивостоке! Это замечательно, что и у вас есть люди, делающие добрые дела! Видимо, тюлений бог живет в Приморье. Два года назад я была у вас, и тогда в момент выпуска на небе было большое облако в виде ларги».

Впереди еще один выпуск. Пока первая счастливая пятерка вновь осваивается в родных морских водах в полусотне километров отсюда, в Тавричанке, в домашних ванночках продолжает лечение еще одна пёстрая троица: Вован, Руслан и Джек Воробей.

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