Спасенных тюленей выпустили в море во Владивостоке. Видеорепортаж Максима Каленника

— Поступили по 10—12 кг каждый, а сейчас уже 30—40.
Знакомьтесь! Великолепная пятерка ластоногих. У каждого фамилии — в честь спасителей. Улисс и Алексей Полухины, а также Рэмбо, Валерия и Александра Топоровы. Кстати, Александра тюленью больницу покидает с музыкой, точнее, с песней.
Пятьдесят километров до причала, пересадка на катер и еще 40 по воде до острова Желтухина. Именно там всех ждет большое тюленье счастье.
Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра «Тюлень»: «Я завидую людям, которые не имеют отношение к животным. Это бывает нервно, всех жалко и понимаешь — всех не спасешь! Они не очень счастливы, когда мы вступаем с ними в контакт, к счастью, они остаются дикими. Людей они не любят».
Перегрузка на берег, и вот она — свобода для тюленей! Запах моря и шум волн: это их родная стихия!
За процессом внимательно следит гостья из Нидерландов, госпожа Харт. Несмотря на почтенный возраст, а ей 76, руководит крупнейшим в Европе тюленьим реабилитационным центром. И вот уже 47 лет спасает ластоногих.
Лени Харт, основатель и руководитель реабилитационного центра тюленей в Нидерландах: «Я вновь во Владивостоке! Это замечательно, что и у вас есть люди, делающие добрые дела! Видимо, тюлений бог живет в Приморье. Два года назад я была у вас, и тогда в момент выпуска на небе было большое облако в виде ларги».
Впереди еще один выпуск. Пока первая счастливая пятерка вновь осваивается в родных морских водах в полусотне километров отсюда, в Тавричанке, в домашних ванночках продолжает лечение еще одна пёстрая троица: Вован, Руслан и Джек Воробей.