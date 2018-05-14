Ливень с грозой обрушится на Приморье

В середине недели сильный дождь с грозой может обрушиться на центральные районы Приморского края, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно данным интерактивной карты погоды Windytv, под удар стихии попадут три центральные районы края: Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский муниципальные образования. В среду, 16 мая, во второй половине дня здесь ожидается выпадение не менее 20 мм осадков при мощной грозе.