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03:45 (мск), источник: Вести Приморье

Ливень с грозой обрушится на Приморье

В середине недели сильный дождь с грозой обрушится на центральные районы Приморского края, сообщают «Вести:Приморье».

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Источник: Вести Приморье

В середине недели сильный дождь с грозой может обрушиться на центральные районы Приморского края, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно данным интерактивной карты погоды Windytv, под удар стихии попадут три центральные районы края: Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский муниципальные образования. В среду, 16 мая, во второй половине дня здесь ожидается выпадение не менее 20 мм осадков при мощной грозе.

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