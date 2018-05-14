Жителей Хабаровска на практике научили спасать жизни

Накануне в дальневосточной столице праздновали День здоровья, в рамках которого в парке «Динамо» создали тематическую аллею. Там психологи филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Центра медицины катастроф учили хабаровчан спасать жизни. Сотрудники ведомств проводили
— Такие акции очень нужны, когда вот так на улице можно получить полезные знания и тут же попробовать. Ведь этому не учат в школе или институте. А навыки очень важные. Мне самой не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда нужно было спасать человека, и надеюсь, не будет. Но всё равно лучше знать, что делать в таких экстренных случаях, — рассказала хабаровчанка Евгения Иванченко.
Конечно, с большим интересом к акции и в частности к манекенам отнеслись дети.