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04:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Хабаровска на практике научили спасать жизни

Мастер-классы проводили сотрудники регионального МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в дальневосточной столице праздновали День здоровья, в рамках которого в парке «Динамо» создали тематическую аллею. Там психологи филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Центра медицины катастроф учили хабаровчан спасать жизни. Сотрудники ведомств проводили мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В палатках организаторы обустроили настоящие диагностические кабинеты. Самое главное, что каждый мог в этот день примерить на себя роль врача и помочь спастись пострадавшему. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сперва горожан обучали теории, а затем приступили и к практике, естественно под присмотром специалистов.

— Такие акции очень нужны, когда вот так на улице можно получить полезные знания и тут же попробовать. Ведь этому не учат в школе или институте. А навыки очень важные. Мне самой не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда нужно было спасать человека, и надеюсь, не будет. Но всё равно лучше знать, что делать в таких экстренных случаях, — рассказала хабаровчанка Евгения Иванченко.

Конечно, с большим интересом к акции и в частности к манекенам отнеслись дети.

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