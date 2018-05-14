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03:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Образцовый участковый появился в Приморье

В селе Новокачалинск Ханкайского района руководители УМВД России по Приморскому краю провели сход граждан, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.

Сотрудники полиции и ветераны МВД, пограничники и жители села почтили минутой молчания погибших в годы войны соотечественников, возложили гирлянду и цветы к памятнику воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

Победа ковалась как на фронте, так и в тылу. В адрес местных жительниц — тружениц тыла, в благодарность за их самоотверженный труд в годы войны и после нее, было сказано немало теплых слов и поздравлений, а также вручены подарки и цветы. Особые слова признательности высказаны в адрес Антонины Андреевны Марининой, которая отметила свой 89-й день рождения.

Граждане положительно отзывались о работе своего участкового. Главного полицейского Приморья приятно порадовали отзывы: граждане говорили, что майор полиции Юрий Шкиренко не только профессионал высокого класса, грамотный и компетентный сотрудник, но и просто очень душевный и отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь. Жители села высказали пожелание, чтобы местному участковому выделили новый служебный автомобиль, поскольку имеющийся в наличии технически устарел.

Помощник начальника краевого управления МВД Александр Мамрак вручил участковому уполномоченному полиции ключи от нового автомобиля «Нива».

Михаил Грач.

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