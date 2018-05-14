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07:17 (мск), источник: Ежедневник.by

Где проведут это лето белорусские туристы?

Представители турбизнеса заявляют, что настроены позитивно в преддверии туристического лета-2018. При этом, по их оценкам, на стремительный рост продаж они все же не рассчитывают.

Источник: Ежедневник.by

Как отмечают представители турбизнеса, в нынешнем сезоне достаточно активно прошло раннее бронирование, а спрос на отдых сохраняется примерно на уровне прошло года.

«Более 50% продукта, который есть на летний сезон, на данный момент уже продано», — отметил в беседе с «Ежедневником» руководитель компании «Вояжтур» Евгений Сазыкин.

Что касаемо направлений, которые выбирают белорусские туристы для отдыха этим летом, специалист отметил, что в нынешнем сезоне более востребована Турция в сравнении с прошлыми годами. Традиционно популярны Испания, Черногория и Болгария.

Греция по-прежнему в топе

Также продолжает оставаться одним из наиболее востребованных направлений для летнего отдыха у белорусов и Греция. Следует отметить, что особенно популярен отдых в Греции у семей с детьми.

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В компании «Музенидис Трэвел» отметили, что на раннем бронировании в этом году в Грецию было продано на 5% путевок больше, чем в прошлом сезоне. При этом первые заявки на лето-2018 были забронированы уже в октябре 2017 года.

«В целом, все это говорит о том, что с каждым годом раннее бронирование становится все более популярно, а европейская тенденция бронировать отдых заблаговременно пришла и в Беларусь», — отметила директор компании Майя Ньорба.

«Чаще всего же для отдыха белорусы выбирают отели 3*-4* с питанием “полупансион” или “все включено” продолжительностью 10, 11, 14 ночей», — добавила она.

Руководитель компании также обратила внимание, что в этом году очень большой спрос на греческие отели со стороны европейских рынков, поэтому многие гостиницы уже начинают останавливать продажи.

К слову, на сегодняшний день стоимость отдыха на семью (2 взрослых и 1 ребенка) в середине июня на «все включено» в базовом отеле 4* с анимацией на11 дней обойдется примерно в 2000 евро из Минска (например, Palazzo Di Zante Hotel & Water Park 4). При этом, если клиенты готовы выбрать отель не на первой береговой линии и уровня 3*, цена составит уже 1700 евро (Julia Hotel 3*).

Албания и Северный Кипр

Нужно отметить, что, кроме традиционных направлений, белорусский туристический рынок ежедневно пополняется новинками. Так, в прошлом сезоне это были Албания и Северный Кипр, с которыми белорусам предлагается продолжить знакомство этим летом. Как отметили в компании «Аэротрэвел», которая является консолидатором прямого чартерного рейса в Албанию, прошлый сезон в Албанию был откатан «на ура», поэтому в нынешнем сезоне количество рейсов увеличили.

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В качестве основных достоинств страны представитель компании Павел Працукевич отметил ценовую политику и албанское гостеприимство.

«Что касаемо Северного Кипра, могу отметить, что он дешевле Южного, который уже давно любим белорусскими туристами. На Северном Кипре отели больше похожи на турецкие, но при этом это все-таки Европа. То есть, я бы сказал, что это такой симбиоз турецкого сервиса и европейского качества», — рассказал Павел Працукевич.

«Отзывы туристов, слетавших туда на отдых в прошлом сезоне — положительные. Кто-то снова планирует там отдохнуть нынешним летом. На мой взгляд, это основной показатель», — добавил он.

Стоимость путевки, недельный отдых на курортах Северного Кипра в начале июня на двоих обойдется от 1000 евро на завтраках, а с питанием «все включено» в отеле 4* можно отдохнуть примерно за 1500 евро.

Бурного роста ждать не стоит

В целом, представители турбизнеса, характеризуя нынешний сезон, отмечают, что среди белорусов продолжает сохраняться на протяжении последних пару лет, в том числе и в 2018 году, тенденция к желанию сэкономить.

«При этом я бы отметил, что, несмотря на это, все зависит от каждого индивидуального туриста. Кто привык к хорошему уровню отдыху, старается найти подходящий вариант за соответствующие деньги, а кто-то пытается сэкономить. Турфирмы со своей стороны также не дремлют, а стараются предложить туристам хорошие доступные варианты. Например, сегодня можно купить отдых в Тайланде в районе 500 долларов на человека с вылетом из Минска. То есть предложения имеются под любой бюджет», — заметил Евгений Сазыкин.

На его взгляд, хорошим результатом по итогам нынешнего лета будет повторить результат прошлого года. А на бурный рост около 15−20%, по мнению турпрофи, надеяться вряд ли стоит.

«И поэтому перевозка рассчитана оптимально с учетом этого объема. Просто какие-то направления вырастут больше, а какие-то меньше. Все варьируется в рамках одних и тех же объемов. Мы настроены, что сезон пройдет хорошо, и как показывают первые результаты, скорей всего так и будет, но расчета на какой-то бурный рост, повторюсь, нет», — подытожил Евгений Сазыкин.

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