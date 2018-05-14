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03:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Уровень физподготовки офицеров проверили в Хабаровске

В Хабаровске проверили уровень физической подготовки офицеров и генералов штаба Восточного военного округа.

Тренировку для них устроили в легкоатлетическом манеже и на стадионе СКА. Упражнения военные выполняли под руководством заместителя командующего войсками ВВО, генерал-лейтенанта Сергея Соломатина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

«Военнослужащие сдавали различные физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости, в частности бег на 60, 100 метров, челночный бег 10×10, плавание на 100 метров», — рассказали в пресс-службе ВВО.

Кроме того, офицеры подтягивались на перекладе, выполняли нормативы в жиме штанги лежа и толчке 24-килограммовых гирь. Чтобы выяснить свой уровень выносливости, военные пробежали кросс на один и три километра.

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