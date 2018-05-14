Уровень физподготовки офицеров проверили в Хабаровске
В Хабаровске проверили уровень физической подготовки офицеров и генералов штаба Восточного военного округа.
В Хабаровске проверили уровень физической подготовки офицеров и генералов штаба Восточного военного округа.
Тренировку для них устроили в легкоатлетическом манеже и на стадионе СКА. Упражнения военные выполняли под руководством заместителя командующего войсками ВВО,
«Военнослужащие сдавали различные физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости, в частности бег на 60, 100 метров, челночный бег 10×10, плавание на 100 метров», — рассказали в
Кроме того, офицеры подтягивались на перекладе, выполняли нормативы в жиме штанги лежа и толчке 24-килограммовых гирь. Чтобы выяснить свой уровень выносливости, военные пробежали кросс на один и три километра.