Уровень физподготовки офицеров проверили в Хабаровске

Тренировку для них устроили в легкоатлетическом манеже и на стадионе СКА. Упражнения военные выполняли под руководством заместителя командующего войсками ВВО, генерал-лейтенанта Сергея Соломатина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

«Военнослужащие сдавали различные физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости, в частности бег на 60, 100 метров, челночный бег 10×10, плавание на 100 метров», — рассказали в пресс-службе ВВО.