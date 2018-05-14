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03:55 (мск), источник: Восток Медиа

Обновлённую ротонду в центре Владивостока снова затоптали «романтики»

Самая живописная видовая Владивостока подверглась атаке туристов и горожан с низкой социальной ответственностью. Буквально через несколько дней после косметического ремонта ротонды на Набережной, неизвестные её буквально затоптали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На перилах и стенках сооружения отчётливо видны следы от обуви тех, кто посчитал, что фото на фоне Амурского залива будет неполноценным, если не влезть на ограждение ротонды. На данный момент постройка выглядит конечно же, лучше, чем до ремонта, но остаётся только гадать, как изменится ситуация ко дню города, который владивостокцы отметят 30 июля.

Как ранее сообщало агентство, 10 мая бригада МУП «Содержание городских территорий» по поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко приступила к ремонту ротонды на видовой площадке в рамках санитарного двухмесячника. За несколько дней рабочим предстояло снять старую краску и шпаклёвку с постройки, а затем ошпаклевать, оштукатурить и покрасить заново. Стоит отметить, что сооружение является любимым местом для влюблённых пар, свадебных кортежей и туристов.

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