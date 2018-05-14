Обновлённую ротонду в центре Владивостока снова затоптали «романтики»

На перилах и стенках сооружения отчётливо видны следы от обуви тех, кто посчитал, что фото на фоне Амурского залива будет неполноценным, если не влезть на ограждение ротонды. На данный момент постройка выглядит конечно же, лучше, чем до ремонта, но остаётся только гадать, как изменится ситуация ко дню города, который владивостокцы отметят 30 июля.