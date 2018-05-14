Главврача хабаровского перинатального центра оштрафовали на 150 тысяч

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере закупок. Сотрудники надзорного ведомства вынесли пять постановлений в адрес главврача перинатального центра по статье за нарушение срока и порядка оплаты товаров. Должностное лицо оштрафовали и обязали устранить нарушения закона, оплатив все задолженности, сообщает
После того как сотрудник медучреждения попытался обжаловать наложение административного штрафа, суд не изменил своего решения. Главврача обязали заплатить 150 тысяч рублей.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», новый корпус перинатального центра открыли в середине января этого года. В нём создали 40 мест для женщин с патологией беременности, ещё 25 мест — в стационаре обсервационного профиля, куда попадают роженицы с воспалительными, инфекционными заболеваниями и даже с ВИЧ и туберкулёзом, раньше их направляли в городскую больницу № 11.
Летом 2017-го регион получил федеральную субсидию в размере 286,9 миллиона рублей. Вкупе с местным финансированием это позволило завершить строительство, закупить и смонтировать оставшуюся часть оборудования. Губернатор Вячеслав Шпорт надеялся, что объект откроют ко Дню края, однако сроки вновь сместили. Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатальный центр получил только 29 декабря.