Главврача хабаровского перинатального центра оштрафовали на 150 тысяч

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере закупок. Сотрудники надзорного ведомства вынесли пять постановлений в адрес главврача перинатального центра по статье за нарушение срока и порядка оплаты товаров. Должностное лицо оштрафовали и обязали устранить нарушения закона, оплатив все задолженности, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

После того как сотрудник медучреждения попытался обжаловать наложение административного штрафа, суд не изменил своего решения. Главврача обязали заплатить 150 тысяч рублей.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», новый корпус перинатального центра открыли в середине января этого года. В нём создали 40 мест для женщин с патологией беременности, ещё 25 мест — в стационаре обсервационного профиля, куда попадают роженицы с воспалительными, инфекционными заболеваниями и даже с ВИЧ и туберкулёзом, раньше их направляли в городскую больницу № 11.

Агентство сообщало, что возведение здания началось весной 2014 года. Краевые власти тогда заверяли, что нет никаких факторов, которые сдерживали бы ход строительства и обещали, что корпус примет первых новорождённых в 2015 году. Сметная стоимость проекта составляла 1,3 миллиарда рублей. Тем не менее, обустройство корпуса продолжилось и в 2015, и в 2016 году.