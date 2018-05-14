СМИ: в Москве появятся новые кабины регулировщиков ГИБДД

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, при создании этих кабин перед проектировщиками изначально была задача воссоздать эстетический вид и исторический образ тех кабин, которые раньше размещались на улицах Москвы.

Как отмечается, в некоторых районах столицы эти объекты уже используются сотрудниками ГИБДД. На данный момент установлено 38 кабин.

При этом, по мнению экспертов издания, нововведение поспособствует снижению ДТП на перекрестках.