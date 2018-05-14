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04:58 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: в Москве появятся новые кабины регулировщиков ГИБДД

В столице появятся ветрозащитные стеклянные кабины регулировщиков ГИБДД, стилизованные под знаменитые «стаканы». Об этом пишет газета «Известия».

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, при создании этих кабин перед проектировщиками изначально была задача воссоздать эстетический вид и исторический образ тех кабин, которые раньше размещались на улицах Москвы.

Как отмечается, в некоторых районах столицы эти объекты уже используются сотрудниками ГИБДД. На данный момент установлено 38 кабин.

При этом, по мнению экспертов издания, нововведение поспособствует снижению ДТП на перекрестках.

Ранее сообщалось, что в Москве на пешеходных переходах нанесли предупреждающие надписи.

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