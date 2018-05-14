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04:05 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровское ритуальное агентство нажилось на горе своего клиента

В Хабаровске сотрудники управления Роспотребнадзора наказали местное ритуальное агентство и страховую фирму. Организации обманули на деньги клиента, который обратился к ним после смерти своей родственницы.

Потребитель застраховал женщину на случай наступления смерти. Когда это произошло, он обратился к исполнителю ритуальных услуг, которого рекомендовала страховая компания. В качестве оплаты клиент предоставил сразу три договора страхования риска наступления смерти, которые заключил с профильной организацией. Как выяснилось, этого было недостаточно: мужчине пришлось доплатить ещё 19 тысяч рублей наличными.

Хабаровчанин обратился с жалобой в управление Роспотребнадзора по краю. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате административного расследования выяснилось, что в ритуальном агентстве при оформлении доплат потребителю не дали полную информацию о точном наименовании материалов и стоимости оказанных услуг. Ему также не предоставили сведений о размере суммы, внесённой в счёт оплаты стоимости ритуальных услуг, поступившей в ритуальное агентство от страховой организации: она перечислила исполнителю услуг премию в сумме 36 900 рублей вместо необходимых 50 400 рублей.

В надзорном ведомстве привлекли к ответственности ритуальное агентство и страховую компанию. Последняя доплатила обманутому клиенту 13 500 рублей.

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