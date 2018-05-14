Во Владивостоке ликвидируют провал, ведущий к подземной реке

Специалистам предстоит демонтировать старые конструкции и полностью заменить около 32 метров плит перекрытия ливневого канала. Эти работы планируется завершить к концу мая. После будет выполнена обратная засыпка грунтом, участок заасфальтирован, а территория благоустроена.

Напомним, что на придомовой территории в районе Военного Шоссе, 31 во Владивостоке образовался провал. Как стало понятно специалистам при осмотре, под придомовой территорией на глубине трех метров проходит широкий ливневой коллектор, в него уходит протекающая в 15 метрах от дома река. Обрушение одной из плит перекрытия коллектора стало причиной образования глубокого провала.