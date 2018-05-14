Улицу Копылова перекроют на два месяца

Источник: НИА Красноярск

Для их проведения будет перекрыт участок длиной 110 метров по ул. Копылова в районе дома номер 74. Ограничения связаны с проведением работ ООО УСК «Сибиряк» по строительству подземного пешеходного перехода.

В этот период временный объезд будет осуществляться по специально организованной временной проезжей части в районе дома по адресу: ул. Копылова, 79.