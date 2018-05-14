Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Замуж за принца
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
05:03 (мск), источник: НИА Красноярск

Улицу Копылова перекроют на два месяца

С 19 мая по 19 июля в Красноярске будет перекрыто движение по ул. Копылова.

Источник: НИА Красноярск

Для их проведения будет перекрыт участок длиной 110 метров по ул. Копылова в районе дома номер 74. Ограничения связаны с проведением работ ООО УСК «Сибиряк» по строительству подземного пешеходного перехода.

В этот период временный объезд будет осуществляться по специально организованной временной проезжей части в районе дома по адресу: ул. Копылова, 79.

Ограничение будет действовать с 22.00 19 мая до 20.00 19 июля 2018 года, сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

Все новости региона
Кадыров рассказал об устроившем резню во Франции уроженце Чечни
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
СМИ узнали о тайной поездке Скрипаля в Прагу
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане? Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь