Улицу Копылова перекроют на два месяца
С 19 мая по 19 июля в Красноярске будет перекрыто движение по ул. Копылова.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
С 19 мая по 19 июля в Красноярске будет перекрыто движение по ул. Копылова.
Для их проведения будет перекрыт участок длиной 110 метров по ул. Копылова в районе дома номер 74. Ограничения связаны с проведением работ ООО УСК «Сибиряк» по строительству подземного пешеходного перехода.
В этот период временный объезд будет осуществляться по специально организованной временной проезжей части в районе дома по адресу: ул. Копылова, 79.
Ограничение будет действовать с 22.00 19 мая до 20.00 19 июля 2018 года, сообщает