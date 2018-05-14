Неизвестные насекомые посеяли среди омичей ужас и панику
Видеозапись нашествия членистоногих выложили в соцсети.
Видеозапись нашествия членистоногих выложили в соцсети.
В паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» анонимный пользователь выложил видеозапись, сделанную у теплового коллектора неподалеку от магазина «Весна» в Нефтяниках.
На видео видно, что на коллекторе греются сотни насекомых, отдаленно похожих на тараканов. Некоторые предположили, что это жуки. Копошащиеся членистоногие вызвали у комментаторов массу неприятных эмоций. Омичи ужасаются насекомыми и спешат уединиться в своих квартирах с закрытыми окнами.
Добавим, что нашествие тараканов на тепловые коллекторы наблюдается в Омске уже не первый год. Весной насекомые ищут теплые места, чтобы выжить.
В прошлом году тараканы выползали на поверхность даже днем, не боясь света и людей.