Неизвестные насекомые посеяли среди омичей ужас и панику

В паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» анонимный пользователь выложил видеозапись, сделанную у теплового коллектора неподалеку от магазина «Весна» в Нефтяниках.

На видео видно, что на коллекторе греются сотни насекомых, отдаленно похожих на тараканов. Некоторые предположили, что это жуки. Копошащиеся членистоногие вызвали у комментаторов массу неприятных эмоций. Омичи ужасаются насекомыми и спешат уединиться в своих квартирах с закрытыми окнами.

Добавим, что нашествие тараканов на тепловые коллекторы наблюдается в Омске уже не первый год. Весной насекомые ищут теплые места, чтобы выжить.