Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй и Нетаньяху обратились к России по ракетному удару
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Сын Прилучного и Муцениеце стал актером
Российскому фильму устроили овации за рубежом, аплодируя стоя
Образ дня: Вера Брежнева в роскошном платье Versace в Каннах
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Сделать деньги
06:40 (мск), источник: Om1.ru

Неизвестные насекомые посеяли среди омичей ужас и панику

Видеозапись нашествия членистоногих выложили в соцсети.

В паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» анонимный пользователь выложил видеозапись, сделанную у теплового коллектора неподалеку от магазина «Весна» в Нефтяниках.

На видео видно, что на коллекторе греются сотни насекомых, отдаленно похожих на тараканов. Некоторые предположили, что это жуки. Копошащиеся членистоногие вызвали у комментаторов массу неприятных эмоций. Омичи ужасаются насекомыми и спешат уединиться в своих квартирах с закрытыми окнами.

Добавим, что нашествие тараканов на тепловые коллекторы наблюдается в Омске уже не первый год. Весной насекомые ищут теплые места, чтобы выжить.

В прошлом году тараканы выползали на поверхность даже днем, не боясь света и людей.

Все новости региона
 Омск по уровню комфорта занял предпоследнее место среди крупнейших городов страны
Проверять квартиры омичей с газом теперь могут в любое время
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Российские военные похвалили пилотов США за сопровождение Ту-95
Роспотребнадзор сообщает о росте пострадавших от укусов клещей
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане? Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь