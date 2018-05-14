Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Замуж за принца
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
05:13 (мск), источник: НИА Красноярск

Рисунок шестилетней красноярки стал лучшим на конкурсе в Японии

Рисунок «Ура! Идет снег!» юной жительницы нашего города Риты Рыжковой стал лучшим на Международной выставке-конкурсе детского художественного творчества в Японии.

Источник: НИА Красноярск

Шестилетняя красноярка стала единственной россиянкой, которая удостоилась высшей награды — Премия Министра Иностранных Дел Японии, пишет группа ВКонтакте «Город Красноярск». В конкурсе приняли участие более 100 000 ребятишек из 45 стран. Из почти 2000 работ юных российских художников 131 работа была отмечена международными наградами.

В числе победителей 8 красноярцев: золотую награду в конкурсе получили: Лена Рыбакова, Надя Конева и Ева Пешкова. Ещё четыре юных художника получили премию компании Pentel: Давыдов Леонид, Баталова Мария, Губина Татьяна и Лавренюк Дарья.

Все новости региона
Кадыров рассказал об устроившем резню во Франции уроженце Чечни
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
СМИ узнали о тайной поездке Скрипаля в Прагу
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане? Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь