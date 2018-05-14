Рисунок шестилетней красноярки стал лучшим на конкурсе в Японии
Рисунок «Ура! Идет снег!» юной жительницы нашего города Риты Рыжковой стал лучшим на Международной
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Рисунок «Ура! Идет снег!» юной жительницы нашего города Риты Рыжковой стал лучшим на Международной
Шестилетняя красноярка стала единственной россиянкой, которая удостоилась высшей награды — Премия Министра Иностранных Дел Японии, пишет группа ВКонтакте «Город Красноярск». В конкурсе приняли участие более 100 000 ребятишек из 45 стран. Из почти 2000 работ юных российских художников 131 работа была отмечена международными наградами.
В числе победителей 8 красноярцев: золотую награду в конкурсе получили: Лена Рыбакова, Надя Конева и Ева Пешкова. Ещё четыре юных художника получили премию компании Pentel: Давыдов Леонид, Баталова Мария, Губина Татьяна и Лавренюк Дарья.