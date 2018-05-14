Рисунок шестилетней красноярки стал лучшим на конкурсе в Японии

Шестилетняя красноярка стала единственной россиянкой, которая удостоилась высшей награды — Премия Министра Иностранных Дел Японии, пишет группа ВКонтакте «Город Красноярск». В конкурсе приняли участие более 100 000 ребятишек из 45 стран. Из почти 2000 работ юных российских художников 131 работа была отмечена международными наградами.