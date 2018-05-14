Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Александр Кержаков расстался с женой
Образ дня: Вера Брежнева в роскошном платье Versace в Каннах
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Сделать деньги
06:48 (мск), источник: АиФ Прикамье

Из-за тёплой погоды в Прикамье начала гореть трава

Пожарные тушили её все выходные в разных районах Перми и края.

Источник: Reuters

Из-за тёплой погоды жарким выдались минувшие выходные в Прикамье для пожарных. Только за воскресенье, 13 мая в дежурную часть поступило более десятка сообщений о загоревшейся в разных районах края траве.

Первое сообщение о пожаре пришло в полдень из Берёзовского района. Пожар удалось быстро потушить. Через 15 минут очаг возгорания был ликвидирован. В это же время загорелась трава в Мотовилихинском районе Перми на улице Егошихинская. Огнеборцы выехали туда. Следующее сообщение пришло из Лысьвы: на этот раз горела трава на улице Набережная в деревне Большая Лысьва.

И так на протяжении всего дня: трава горела в посёлке Тихом Кудымкарского района, в селе Фролы Пермского района, на улице Генерала Панфилова в Перми, в селе Барсаи Уинского района, в деревне Оськино Нытвенского района.

На ликвидацию каждого очага пожарные тратили от 15 минут до получаса. Сейчас ущерб и причины пожаров выясняются.

В МЧС напоминают быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара незамедлительно сообщать в пожарную охрану.

Все новости региона
Тест. Узнай советский фильм по крылатой фразе
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Российские военные похвалили пилотов США за сопровождение Ту-95
Роспотребнадзор сообщает о росте пострадавших от укусов клещей
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане? Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь