Вторая ярмарка выходного дня откроется в Хабаровске летом
Торговать своей продукцией в Железнодорожном районе будут 300 фермеров.
Торговать своей продукцией в Железнодорожном районе будут 300 фермеров.
В Хабаровске начался сезон ярмарок выходного дня. Первая из них заработала накануне в центре города. Вторая площадка откроется в июне в Железнодорожном районе — у торгового центра «Выборгский» ЗАО «Али», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Рядом с торговым центром «Выборгский» фермерам предоставят 246 мест, в самом здании — еще 54 места. Работать площадка будет до конца октября.
«Ярмарки выходного дня — это хорошая возможность для местных фермеров и сельхозпроизводителей реализовать свою продукцию, а для жителей — купить свежие товары по приемлемым ценам. При этом количество торговых мест в региональном центре только увеличивается», — рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.