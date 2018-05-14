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05:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Вторая ярмарка выходного дня откроется в Хабаровске летом

Торговать своей продукцией в Железнодорожном районе будут 300 фермеров.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске начался сезон ярмарок выходного дня. Первая из них заработала накануне в центре города. Вторая площадка откроется в июне в Железнодорожном районе — у торгового центра «Выборгский» ЗАО «Али», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Рядом с торговым центром «Выборгский» фермерам предоставят 246 мест, в самом здании — еще 54 места. Работать площадка будет до конца октября.

Напомним, в ближайшие полгода хабаровчане также смогут покупать местные продукты на ярмарке выходного дня у ТЦ «Экодом». В эту субботу там торговали фермеры из краевой столицы, Хабаровского, Вяземского, Бикинского, Нанайского районов, а также района имени Лазо. Покупателям предлагали овощи, соленья, дикоросы, зелень, мед, рыбу, мясо, картофель, саженцы и цветы. Скоропортящиеся товары можно купить только внутри торгового центра, где есть необходимое оборудование.

«Ярмарки выходного дня — это хорошая возможность для местных фермеров и сельхозпроизводителей реализовать свою продукцию, а для жителей — купить свежие товары по приемлемым ценам. При этом количество торговых мест в региональном центре только увеличивается», — рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

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Вторая ярмарка выходного дня откроется в Хабаровске летом
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