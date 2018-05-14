Вторая ярмарка выходного дня откроется в Хабаровске летом

В Хабаровске начался сезон ярмарок выходного дня. Первая из них заработала накануне в центре города. Вторая площадка откроется в июне в Железнодорожном районе — у торгового центра «Выборгский» ЗАО «Али», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Рядом с торговым центром «Выборгский» фермерам предоставят 246 мест, в самом здании — еще 54 места. Работать площадка будет до конца октября.