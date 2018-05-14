Более 52 тысяч россиян обратились в больницы после укусов клещей с 15 марта

«C 15 марта 2018 года начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами… По состоянию на 11 мая 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 52 тысяч пострадавших от укусов клещей. Таким образом, за неделю количество обратившихся выросло более чем в два раза», — говорится в сообщении.