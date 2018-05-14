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05:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В середине мая в Красноярске установится дождливая и ветреная погода

Столбики термометров поднимутся до +15°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 83% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается дождливая и ветреная погода. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 14 мая, синоптики прогнозируют до +13…+15°C. Во второй половине дня похолодает до +9°C.

«Переменная облачность, небольшой дождь. 14 мая днем возможны порывы западного ветра 15−18 м/с», — предупредили в Среднесибирском УГМС.

Во вторник, 15 мая, погода существенно не изменится. Красноярцам снова придется взять с собой зонтики — в течение дня в городе пройдет дождь. Столбики термометров будут держаться на отметке +15°C. Ветер усилится до 14 м/с.

В среду, 16 мая, в Красноярск придет небольшое похолодание. Температура воздуха опустится до +9…+12°C днем и до +6°C вечером. Скорость ветра достигнет 17 м/с. Синоптики прогнозируют ливень с грозами.

Отметим, что дождливая погода продержится в городе до конца следующей недели. Жарких дней в мае практически не будет. По прогнозам метеорологов, небольшое потепление до +20 ожидается 24—26 мая.

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