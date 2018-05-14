В середине мая в Красноярске установится дождливая и ветреная погода
Столбики термометров поднимутся до +15°C.
Столбики термометров поднимутся до +15°C.
На предстоящей неделе в Красноярске ожидается дождливая и ветреная погода. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 14 мая, синоптики прогнозируют до +13…+15°C. Во второй половине дня похолодает до +9°C.
«Переменная облачность, небольшой дождь. 14 мая днем возможны порывы западного ветра 15−18 м/с», — предупредили в Среднесибирском УГМС.
В среду, 16 мая, в Красноярск придет небольшое похолодание. Температура воздуха опустится до +9…+12°C днем и до +6°C вечером. Скорость ветра достигнет 17 м/с. Синоптики прогнозируют ливень с грозами.
Отметим, что дождливая погода продержится в городе до конца следующей недели. Жарких дней в мае практически не будет. По прогнозам метеорологов, небольшое потепление до +20 ожидается