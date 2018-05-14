Неприлипчивые прилипалы Приморского океанариума не стали дружить со скатами

Как рассказали в пресс-службе Приморского океанариума, обычно в природе рыбы-прилипалы с помощью присоски цепляются для прокорма и маневренности к крупным рыбам и черепахам. В океанариуме же представители семейства прилипаловых избрали иную тактику — пристраиваются у трубы, подающей в аквариум воду, и «парят» в потоке.

В Приморском океанариуме прилипалы живут в двух аквариумах: «Тропическом тоннеле» и «Океанской бездне». Поначалу они пытались прицепиться к скатам, но довольно быстро отказались от этой затеи. Теперь они определились в «бездне» у наклонной стены, рядом с водотоком. Специалисты допускают, что прилипалы могли попросту перепутать пологую поверхность с большой рыбой.

Прилипала, живущая в «Тропическом тоннеле», старается следовать природным правилам. Вначале она выбрала в покровительницы одну из акул и несколько месяцев «каталась», прицепившись к акульему животу. После рыба-прилипала хорошо прибавила в весе, и акула, по-видимому, просто сбросила её.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cuxSD9C_q6I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почти месяц прилипала гуляла одна, спокойно подъедая корм за соседями. Ихтиологи предполагали, что она найдёт себе пару, как только акулы подрастут. К слову, совсем недавно рыба-прилипала обрела новую подружку. Они почти всё время держатся вместе, лишь во время кормления акул можно увидеть, как «нахлебница» на несколько минут отлипает, чтобы собрать объедки, а после вновь прикрепляется к хозяйке и с комфортом следует дальше.