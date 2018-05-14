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05:41 (мск), источник: Восток Медиа

Неприлипчивые прилипалы Приморского океанариума не стали дружить со скатами

Прилипалы в Приморском океанариуме пытались подружиться со скатами, но потом отказались от этой затеи. Правда, одна из подопечных сотрудников комплекса обкатала акулу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали в пресс-службе Приморского океанариума, обычно в природе рыбы-прилипалы с помощью присоски цепляются для прокорма и маневренности к крупным рыбам и черепахам. В океанариуме же представители семейства прилипаловых избрали иную тактику — пристраиваются у трубы, подающей в аквариум воду, и «парят» в потоке.

В Приморском океанариуме прилипалы живут в двух аквариумах: «Тропическом тоннеле» и «Океанской бездне». Поначалу они пытались прицепиться к скатам, но довольно быстро отказались от этой затеи. Теперь они определились в «бездне» у наклонной стены, рядом с водотоком. Специалисты допускают, что прилипалы могли попросту перепутать пологую поверхность с большой рыбой.

Прилипала, живущая в «Тропическом тоннеле», старается следовать природным правилам. Вначале она выбрала в покровительницы одну из акул и несколько месяцев «каталась», прицепившись к акульему животу. После рыба-прилипала хорошо прибавила в весе, и акула, по-видимому, просто сбросила её.

Во время загрузки произошла ошибка.

Почти месяц прилипала гуляла одна, спокойно подъедая корм за соседями. Ихтиологи предполагали, что она найдёт себе пару, как только акулы подрастут. К слову, совсем недавно рыба-прилипала обрела новую подружку. Они почти всё время держатся вместе, лишь во время кормления акул можно увидеть, как «нахлебница» на несколько минут отлипает, чтобы собрать объедки, а после вновь прикрепляется к хозяйке и с комфортом следует дальше.

Специалисты рассказали, что прилипаловые, или прилипалы распространены в тропических и субтропических морях, а также встречаются на юге Приморья. На затылке и передней части спины особи имеют присоску, напоминающую рифлёную подошву. Они нередко присасываются к верхней части туловища рыб, перемещаясь таким образом вверх тормашками.

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