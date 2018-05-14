В Красноярском крае зафиксировано уже 330 случаев незаконного выжигания травы

На сегодняшний день заведено уже более 330 дел об административных нарушениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Все нарушения были выявлены органами надзорной деятельности МЧС России — 133 дела, государственными лесными инспекторами — 110 и сотрудниками МВД — 87.

МЧС напоминает, что установленные штрафы за данный вид нарушения составляют от 2000 до 4000 рублей для граждан, от 15 000 до 30 000 рублей для должностных лиц и от 400 000 до 500 000 рублей.