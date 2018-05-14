В Красноярском крае зафиксировано уже 330 случаев незаконного выжигания травы
В период особого противопожарного режима в Красноярском крае проводятся регулярные рейды по выявлению факта незаконного выжигания травы.
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В период особого противопожарного режима в Красноярском крае проводятся регулярные рейды по выявлению факта незаконного выжигания травы.
На сегодняшний день заведено уже более 330 дел об административных нарушениях, сообщает
МЧС напоминает, что установленные штрафы за данный вид нарушения составляют от 2000 до 4000 рублей для граждан, от 15 000 до 30 000 рублей для должностных лиц и от 400 000 до 500 000 рублей.