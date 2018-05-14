В «Роевом ручье» белого тигра накормили мясом на глазах у посетителей

Как сообщают сотрудники зоопарка, это устраивают для того, чтобы дать хищникам проявить свои природные инстинкты даже в неволе. Эти показательные кормления называют «обогащением среды».

«Одним из способов такого обогащения, позволяющим пробуждать активность питомцев, является необычное кормление животных. В природе им никто не приносит готовую еду, вот и в зоопарке многим питомцам предлагается самим потрудиться, чтобы потом вкусно поесть. Тиграм, например, нужно побегать и поискать, а иногда и попрыгать, чтобы добыть пищу», — сообщали ранее в пресс-службе «Роева ручья».