В «Роевом ручье» белого тигра накормили мясом на глазах у посетителей
Накануне в «Роевом ручье» белого бенгальского тигра Хана накормили мясом перед гостями зоопарка.
Накануне в «Роевом ручье» белого бенгальского тигра Хана накормили мясом перед гостями зоопарка.
Такие показательные кормления проходят в парке флоры и фауны каждые выходные и сопровождаются
Как сообщают сотрудники зоопарка, это устраивают для того, чтобы дать хищникам проявить свои природные инстинкты даже в неволе. Эти показательные кормления называют «обогащением среды».
«Одним из способов такого обогащения, позволяющим пробуждать активность питомцев, является необычное кормление животных. В природе им никто не приносит готовую еду, вот и в зоопарке многим питомцам предлагается самим потрудиться, чтобы потом вкусно поесть. Тиграм, например, нужно побегать и поискать, а иногда и попрыгать, чтобы добыть пищу», — сообщали ранее в