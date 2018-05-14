Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Екатерина Климова считает себя плохой матерью
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Александр Кержаков расстался с женой
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Замуж за принца
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
05:51 (мск), источник: РИА Новости

Трое осужденных «приморских партизан» обжаловали приговор

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая — РИА Новости. Защита троих осужденных по делу «приморских партизан» обжаловала приговор подзащитным, сообщил РИА Новости представитель Приморского краевого суда.

Источник: РИА Новости

Судья на очередном пересмотре дела «приморских партизан» 3 мая назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексею Никитину — 23,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову — 21,5 года колонии строгого режима, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Предварительная жалоба поступила от Кириллова, от Никитина и его адвоката, основная жалоба — от Вадима Ковтуна и его адвоката», — сказал собеседник.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «приморских партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ («никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

Все новости региона
 Трое осужденных 'приморских партизан' обжаловали приговор
В Приморье парламентарии согласовали дату выборов губернатора региона
Кадыров рассказал об устроившем резню во Франции уроженце Чечни
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
СМИ узнали о тайной поездке Скрипаля в Прагу
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане? Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь