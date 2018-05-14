Трое осужденных «приморских партизан» обжаловали приговор

Источник: РИА Новости

Судья на очередном пересмотре дела «приморских партизан» 3 мая назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексею Никитину — 23,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову — 21,5 года колонии строгого режима, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Предварительная жалоба поступила от Кириллова, от Никитина и его адвоката, основная жалоба — от Вадима Ковтуна и его адвоката», — сказал собеседник.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.