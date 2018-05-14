Красноярская путешественница баба Лена отправилась в Стамбул

Пенсионерка раздумывала, брать ли с собой купальные принадлежности. Но в итоге, узнав, что в её распоряжении будет сразу два моря и пролив, решила, что купальник всегда нужно иметь с собой, чтобы при случае включить пляжный отдых в программу поездки.