Красноярская путешественница баба Лена отправилась в Стамбул
В городе на двух морях пенсионерка пробудет неделю.
В городе на двух морях пенсионерка пробудет неделю.
Красноярка Елена Ерхова отправилась на неделю в Турцию. Там она отдохнет одну неделю.
Пенсионерка раздумывала, брать ли с собой купальные принадлежности. Но в итоге, узнав, что в её распоряжении будет сразу два моря и пролив, решила, что купальник всегда нужно иметь с собой, чтобы при случае включить пляжный отдых в программу поездки.
Напомним, 90-летняя Елена Ерхова прославилась на весь мир зарубежными поездками. Большую часть денег на них она откладывает с пенсии, несколько турпутевок ей подарили известные люди, после того, как информация о необычной пенсионерке через соцсети распространилась по стране.