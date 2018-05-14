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05:54 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярская путешественница баба Лена отправилась в Стамбул

В городе на двух морях пенсионерка пробудет неделю.

Красноярка Елена Ерхова отправилась на неделю в Турцию. Там она отдохнет одну неделю.

Пенсионерка раздумывала, брать ли с собой купальные принадлежности. Но в итоге, узнав, что в её распоряжении будет сразу два моря и пролив, решила, что купальник всегда нужно иметь с собой, чтобы при случае включить пляжный отдых в программу поездки.

Напомним, 90-летняя Елена Ерхова прославилась на весь мир зарубежными поездками. Большую часть денег на них она откладывает с пенсии, несколько турпутевок ей подарили известные люди, после того, как информация о необычной пенсионерке через соцсети распространилась по стране.

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