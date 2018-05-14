Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Старший сын Анджелины Джоли хочет уйти жить к Брэду Питту
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Никита Пресняков с женой снялись в городской love-story
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Замуж за принца
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
05:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Апельсины подешевели, а капуста подорожала в Иркутской области

Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в апреле 2018 года составил 0,03%.

Источник: РИА "Новости"

Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в апреле 2018 года составил 0,03%. При этом в среднем цены на продукты снизились на 0,09%, на непродовольственные товары выросли на 0,34%. Как сообщает 11 мая Иркутскстат, в апреле снизились цены на свежие огурцы (на 6,7%), яйца (4,6), апельсины (4,2), рыбу мороженую неразделанную (3,8) и крупу гречневую (на 3,4%). В то же время подорожала капуста (на 18,9%), свекла (13,8), виноград (7,3) и помидоры (на 5,0%).

На 0,5−3,6% дороже стали куры, пельмени, манты, равиоли, мясокопчености, смеси сухие молочные и консервы для детского питания, некоторые рыбопродукты (консервы рыбные, кальмары мороженые, рыба соленая, маринованная, копченая, филе рыбное, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород). В тех же пределах увеличились цены на масло подсолнечное, рис, пшено, перец черный (горошек), мороженое, сахар, какао, кофе натуральный растворимый, шоколад и конфеты шоколадные натуральные и с добавками, сырки творожные глазированные шоколадом. Такое повышение цен отмечено на некоторую плодоовощную продукцию (картофель, лук, чеснок, овощи замороженные, груши и лимоны), напитки безалкогольные и пиво зарубежных торговых марок.

В группе непродовольственных товаров заметно выросли цены на мотоциклы без коляски, скутеры (на 4,4%), ковры (3,7), электропылесосы (3,4), кирпичи (3,2), велосипеды для дошкольников и фотоаппараты (2,7%). На 0,5−2,5% дороже стали многие предметы детского и взрослого гардероба, ткани шерстяные и полушерстяные, полотенца личные, одеяла, подушки, сумки, туфли женские из натуральной и искусственной кожи, зонты, ремни и табачные изделия. Такое же повышение цен зафиксировано на некоторые электротовары (машины стиральные, печи микроволновые, миксеры, блендеры, светильники, батарейки, триммеры) и на ряд стройматериалов (доску обрезную, цемент, стекло, краски). В этих пределах подорожали телевизоры, велосипеды для взрослых, мячи футбольные, золотые обручальные кольца, новые и подержанные автомобили иностранной марки, дизельное топливо и бензин.

Из медицинских товаров повысились цены на нитроглицерин (на 2,9%), аспирин отечественный (на 2,7), гепарин натрия (2,2) и индапамид (на 1,8%). В то же время снизились цены на йод (на 2,8%) и лоратадин (на 2,2%).

В апреле снизилась стоимость авиабилетов (на 10,3%), услуг в сфере внутреннего туризма (2,9%), пакета услуг сотовой связи (1,9%), годового полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков (на 1,2%).

Подорожали зарубежные туристические поездки (на 7,2%), прививки животным (5,6%), выросла плата за мобильный Интернет (3,6%), химчистку мужского костюма (3,0%), выполнение работ по облицовке кафельной плиткой (1,9%), ремонт телевизоров цветного изображения (на 1,2%). Увеличились тарифы на отдельные медицинские услуги: лечение кариеса (на 5,3%), удаление зуба под местным обезболиванием (3,2%), изготовление коронки и съемного протеза, первичный консультативный осмотр у стоматолога, первичную консультацию у врача-специалиста (1,5−2,3%), физиотерапевтическое лечение, общий анализ крови, ультразвуковое исследование брюшной полости (на 0,8−1,2%).

Все новости региона
Кадыров рассказал об устроившем резню во Франции уроженце Чечни
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
СМИ узнали о тайной поездке Скрипаля в Прагу
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане? Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь