Апельсины подешевели, а капуста подорожала в Иркутской области

Источник: РИА "Новости"

Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в апреле 2018 года составил 0,03%. При этом в среднем цены на продукты снизились на 0,09%, на непродовольственные товары выросли на 0,34%. Как сообщает 11 мая Иркутскстат, в апреле снизились цены на свежие огурцы (на 6,7%), яйца (4,6), апельсины (4,2), рыбу мороженую неразделанную (3,8) и крупу гречневую (на 3,4%). В то же время подорожала капуста (на 18,9%), свекла (13,8), виноград (7,3) и помидоры (на 5,0%).

На 0,5−3,6% дороже стали куры, пельмени, манты, равиоли, мясокопчености, смеси сухие молочные и консервы для детского питания, некоторые рыбопродукты (консервы рыбные, кальмары мороженые, рыба соленая, маринованная, копченая, филе рыбное, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород). В тех же пределах увеличились цены на масло подсолнечное, рис, пшено, перец черный (горошек), мороженое, сахар, какао, кофе натуральный растворимый, шоколад и конфеты шоколадные натуральные и с добавками, сырки творожные глазированные шоколадом. Такое повышение цен отмечено на некоторую плодоовощную продукцию (картофель, лук, чеснок, овощи замороженные, груши и лимоны), напитки безалкогольные и пиво зарубежных торговых марок.

В группе непродовольственных товаров заметно выросли цены на мотоциклы без коляски, скутеры (на 4,4%), ковры (3,7), электропылесосы (3,4), кирпичи (3,2), велосипеды для дошкольников и фотоаппараты (2,7%). На 0,5−2,5% дороже стали многие предметы детского и взрослого гардероба, ткани шерстяные и полушерстяные, полотенца личные, одеяла, подушки, сумки, туфли женские из натуральной и искусственной кожи, зонты, ремни и табачные изделия. Такое же повышение цен зафиксировано на некоторые электротовары (машины стиральные, печи микроволновые, миксеры, блендеры, светильники, батарейки, триммеры) и на ряд стройматериалов (доску обрезную, цемент, стекло, краски). В этих пределах подорожали телевизоры, велосипеды для взрослых, мячи футбольные, золотые обручальные кольца, новые и подержанные автомобили иностранной марки, дизельное топливо и бензин.

Из медицинских товаров повысились цены на нитроглицерин (на 2,9%), аспирин отечественный (на 2,7), гепарин натрия (2,2) и индапамид (на 1,8%). В то же время снизились цены на йод (на 2,8%) и лоратадин (на 2,2%).

В апреле снизилась стоимость авиабилетов (на 10,3%), услуг в сфере внутреннего туризма (2,9%), пакета услуг сотовой связи (1,9%), годового полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков (на 1,2%).