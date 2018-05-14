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05:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Долги по ЖКХ лишают приморцев машин

В Дальнегорском и Спасском районах у должников по коммунальным услугам забрали имущество, сообщили DEITA. RU в Примтеплоэнерго.

В Спасском районе было арестовано принадлежащее должнику-юрлицу нежилое помещение, по предварительной оценке стоимостью 1 000 000 рублей. Также 3 абонента оплатили 29 000 рублей в счёт погашения задолженности. Установлено 4 источника дохода, исполнительные документы направлены на удержание из заработка должников. Вручено 11 повесток должникам о явке к приставу для совершения исполнительных действий.

В Дальнегорском районе арестована Toyota Corolla, по предварительной оценке пристава стоимостью 70 000 рублей, арестован полуприцеп Nissan стоимостью 260 000 рублей, а также принадлежащее должнику нежилое помещение, по предварительной оценке пристава стоимостью 200 000 рублей. Кроме того, в качестве оплаты задолженности от должника получено 43 455 рублей.

Михаил Грач.

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