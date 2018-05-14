Долги по ЖКХ лишают приморцев машин

В Спасском районе было арестовано принадлежащее должнику-юрлицу нежилое помещение, по предварительной оценке стоимостью 1 000 000 рублей. Также 3 абонента оплатили 29 000 рублей в счёт погашения задолженности. Установлено 4 источника дохода, исполнительные документы направлены на удержание из заработка должников. Вручено 11 повесток должникам о явке к приставу для совершения исполнительных действий.