Долги по ЖКХ лишают приморцев машин
В Дальнегорском и Спасском районах у должников по коммунальным услугам забрали имущество, сообщили DEITA. RU в Примтеплоэнерго.
В Дальнегорском и Спасском районах у должников по коммунальным услугам забрали имущество, сообщили DEITA. RU в Примтеплоэнерго.
В Спасском районе было арестовано принадлежащее
В Дальнегорском районе арестована Toyota Corolla, по предварительной оценке пристава стоимостью 70 000 рублей, арестован полуприцеп Nissan стоимостью 260 000 рублей, а также принадлежащее должнику нежилое помещение, по предварительной оценке пристава стоимостью 200 000 рублей. Кроме того, в качестве оплаты задолженности от должника получено 43 455 рублей.
Михаил Грач.