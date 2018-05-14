Клещи в Свердловской области резко активизировались
Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях и Алтайском крае, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях и Алтайском крае, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В целом по стране за два месяца за помощью обратились уже более 52 тыс. россиян. Всего за неделю количество обратившихся выросло более чем в два раза.
Есть и хорошие новости — заболевания моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека в стране пока не зарегистрировано.