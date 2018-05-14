Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Старший сын Анджелины Джоли хочет уйти жить к Брэду Питту
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018
Хоккеисты сборной США одержали шестую победу подряд на ЧМ
Александр Кержаков расстался с женой
Образ дня: Вера Брежнева в роскошном платье Versace в Каннах
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Сделать деньги
07:06 (мск), источник: ЕАН

Клещи в Свердловской области резко активизировались

Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях и Алтайском крае, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

В целом по стране за два месяца за помощью обратились уже более 52 тыс. россиян. Всего за неделю количество обратившихся выросло более чем в два раза.

Есть и хорошие новости — заболевания моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека в стране пока не зарегистрировано.

Все новости региона
 Свердловские единороссы не будут
Задержанный свердловский чиновник
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Российские военные похвалили пилотов США за сопровождение Ту-95
Роспотребнадзор сообщает о росте пострадавших от укусов клещей
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане? Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь