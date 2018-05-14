Свердловскую область вновь ждет снег и заморозки
Синоптики озвучили прогноз погоды на начавшуюся неделю.
Синоптики озвучили прогноз погоды на начавшуюся неделю.
По прогнозам, днем 14 мая температура воздуха будет 15−17 градусов выше нуля, без существенных осадков. Ночью во вторник будет плюс 1−3, днем 15 мая — 15 градусов, небольшой дождь. В среду дневная температура упадет до 11−13 градусов, ночью возможен дождь и даже мокрый снег.
На севере Свердловской области возможны даже заморозки до -3 градусов по Цельсию.
В Екатеринбурге температура воздуха в мае пока на два градуса ниже нормы. Холоднее всего (минус 0,5 градуса) было 5 мая, сильнее всего (до плюс 16,1 градуса) воздух прогрелся 3 мая.