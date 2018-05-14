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07:07 (мск), источник: ЕАН

Свердловскую область вновь ждет снег и заморозки

Синоптики озвучили прогноз погоды на начавшуюся неделю.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 94% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам, днем 14 мая температура воздуха будет 15−17 градусов выше нуля, без существенных осадков. Ночью во вторник будет плюс 1−3, днем 15 мая — 15 градусов, небольшой дождь. В среду дневная температура упадет до 11−13 градусов, ночью возможен дождь и даже мокрый снег.

На севере Свердловской области возможны даже заморозки до -3 градусов по Цельсию.

В Екатеринбурге температура воздуха в мае пока на два градуса ниже нормы. Холоднее всего (минус 0,5 градуса) было 5 мая, сильнее всего (до плюс 16,1 градуса) воздух прогрелся 3 мая.

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