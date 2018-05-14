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07:10 (мск), источник: VN.ru

Раненый студент рассказал о стрельбе в колледже

Ситуация в Барабинске находится на особом контроле органов власти Новосибирской области. В образовательных учреждениях усилены меры безопасности.

Соответствующие поручения дал глава региона. Напомним, в Барабинском филиале колледжа транспортных технологий студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего нанес себе смертельное ранение. Пострадавшего студента врачи экстренно перевезли в Новосибирск. Как чувствует себя молодой человек, выясняли корреспонденты ОТС.

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Ситуация в Барабинске на особом контроле власти Новосибирской области

Врачи просят пациента не тревожить — через полчаса очередная операция. Однако Дмитрий Болденков готов рассказывать о том, что случилось. В десять утра у будущих электромонтеров тягловой подстанции шла пара ОКЖД — общего курса железной дороги. Студент первого курса Дмитрий Болденков сидел рядом с дверью.

— Я услышал, что открылась дверь, что-то сказали за спиной. Поворачиваюсь — выстрел. Вот и все, — рассказал пострадавший.

— Дальше вы ничего не помните?

— Нет, дальше все побежали за компьютерный стол, в угол. Я у него просто спросил: «Что тебе сделал?» Он ничего не ответил, развернулся и ушел.

Два одногруппника, спасаясь от нападения, выпрыгнули в окно второго этажа. Стрелявший нанес себе смертельное ранение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий вспоминает, что сразу после выстрела боли не почувствовал. Рука болталась, словно чужая, но пальцами мог шевелить. Первую операцию ему сделали в Барабинской центральной районной больнице. Медики ЦРБ попросили помощи у коллег из областного центра. Врачи санавиации были на месте уже через несколько часов.

«Мы приехали с сосудистым хирургом и анестезиологом-реаниматологом, посмотрели парня. Ему уже была оказана первичная хирургическая помощь, пациента перевели к нам в больницу. Нами же он доставлен из ЦРБ для оказания дальнейшей специализированной помощи», — рассказал травматолог-ортопед Новосибирской областной клинической больницы Данил Граница.

Госпитализация продлится минимум три недели, потом пациенту надо будет вернуться на второй этап лечения.

В регионе в связи с трагедией усилили меры безопасности в образовательных учреждениях. Глава области Андрей Травников дал соответствующие поручения. В ближайшее время пройдет внеочередное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних. Прокуратура рассматривает версии произошедшего. Со студентами и семьями пострадавших работают специалисты-психологи и социальные педагоги.

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