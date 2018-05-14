Раненый студент рассказал о стрельбе в колледже
Ситуация в Барабинске находится на особом контроле органов власти Новосибирской области. В образовательных учреждениях усилены меры безопасности.
Ситуация в Барабинске находится на особом контроле органов власти Новосибирской области. В образовательных учреждениях усилены меры безопасности.
Соответствующие поручения дал глава региона. Напомним, в Барабинском филиале колледжа транспортных технологий студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего нанес себе смертельное ранение. Пострадавшего студента врачи экстренно перевезли в Новосибирск. Как чувствует себя молодой человек, выясняли корреспонденты ОТС.
Врачи просят пациента не тревожить — через полчаса очередная операция. Однако Дмитрий Болденков готов рассказывать о том, что случилось. В десять утра у будущих электромонтеров тягловой подстанции шла пара ОКЖД — общего курса железной дороги. Студент первого курса Дмитрий Болденков сидел рядом с дверью.
— Я услышал, что открылась дверь,
— Дальше вы ничего не помните?
— Нет, дальше все побежали за компьютерный стол, в угол. Я у него просто спросил: «Что тебе сделал?» Он ничего не ответил, развернулся и ушел.
Два одногруппника, спасаясь от нападения, выпрыгнули в окно второго этажа. Стрелявший нанес себе смертельное ранение.
Дмитрий вспоминает, что сразу после выстрела боли не почувствовал. Рука болталась, словно чужая, но пальцами мог шевелить. Первую операцию ему сделали в Барабинской центральной районной больнице. Медики ЦРБ попросили помощи у коллег из областного центра. Врачи санавиации были на месте уже через несколько часов.
«Мы приехали с сосудистым хирургом и
Госпитализация продлится минимум три недели, потом пациенту надо будет вернуться на второй этап лечения.
В регионе в связи с трагедией усилили меры безопасности в образовательных учреждениях. Глава области Андрей Травников дал соответствующие поручения. В ближайшее время пройдет внеочередное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних. Прокуратура рассматривает версии произошедшего. Со студентами и семьями пострадавших работают