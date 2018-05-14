Раненый студент рассказал о стрельбе в колледже

Соответствующие поручения дал глава региона. Напомним, в Барабинском филиале колледжа транспортных технологий студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего нанес себе смертельное ранение. Пострадавшего студента врачи экстренно перевезли в Новосибирск. Как чувствует себя молодой человек, выясняли корреспонденты ОТС.

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Врачи просят пациента не тревожить — через полчаса очередная операция. Однако Дмитрий Болденков готов рассказывать о том, что случилось. В десять утра у будущих электромонтеров тягловой подстанции шла пара ОКЖД — общего курса железной дороги. Студент первого курса Дмитрий Болденков сидел рядом с дверью.

— Я услышал, что открылась дверь, что-то сказали за спиной. Поворачиваюсь — выстрел. Вот и все, — рассказал пострадавший.

— Дальше вы ничего не помните?

— Нет, дальше все побежали за компьютерный стол, в угол. Я у него просто спросил: «Что тебе сделал?» Он ничего не ответил, развернулся и ушел.

Два одногруппника, спасаясь от нападения, выпрыгнули в окно второго этажа. Стрелявший нанес себе смертельное ранение.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jypG567UUUw?start=20?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий вспоминает, что сразу после выстрела боли не почувствовал. Рука болталась, словно чужая, но пальцами мог шевелить. Первую операцию ему сделали в Барабинской центральной районной больнице. Медики ЦРБ попросили помощи у коллег из областного центра. Врачи санавиации были на месте уже через несколько часов.

«Мы приехали с сосудистым хирургом и анестезиологом-реаниматологом, посмотрели парня. Ему уже была оказана первичная хирургическая помощь, пациента перевели к нам в больницу. Нами же он доставлен из ЦРБ для оказания дальнейшей специализированной помощи», — рассказал травматолог-ортопед Новосибирской областной клинической больницы Данил Граница.

Госпитализация продлится минимум три недели, потом пациенту надо будет вернуться на второй этап лечения.