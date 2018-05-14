Владивосток посетила «Коста Серена». Видеорепортаж Максима Каленника

Источник: Вести Приморье

Она совсем еще юная, эта белоснежная итальянка с желтой трубой. Пролив Босфор Восточный она рассекает с французской грацией: двенадцать лет назад ее окрестила сама Марион Котийяр — легендарная актриса. Всего 16 метров не хватает лайнеру, чтобы дотянуться до пролета Русского моста. В бухту Золотой Рог «Коста Серена» заходит впервые.

По морской традиции, в честь первого визита — торжественная встреча в русском стиле. Церемониальный отряд барабанщиц сменяют исполнители народных танцев и популярных русских песен.

На борту океанской громады — 5 тысяч человек. Столько гостей во Владивосток по морю еще не прибывало. Потому с такой горячностью приветствуют пассажиров горожане.

Константин Шестаков, директор департамента туризма администрации Приморского края: «Владивосток и другие порты Приморья рады новым партнерам и новым круизным линиям, которые поставят Владивосток в череду портов, которые они посещают. Мы ближайший европейский порт с русской культурой и это очень интересно».

Ли Сок Пэ, генеральный консул Республики Корея во Владивостоке: «Владивосток является центром культуры. Мариинский театр, филармония. Будет Третьяковка, Эрмитаж и Русский музей. Наши туристы очень рады посетить такие культурные центры».

Кроме того, пассажиры «Коста Серены» посмотрели форты Владивостокской крепости, прогулялись по набережным и попробовали блины и русский борщ.

Несмотря на то, что у круизной компании есть лайнеры еще большего размера, а их всего 15, «Коста Серена» является флагманом ее флота.

Владивостокцам уже знакомы ее младшие сестры — «Коста Виктория» и «Коста НеоРомантика» — они регулярно заходят в наш порт. Но уже этой осенью и также впервые в бухту Золотой Рог войдет четвертый лайнер из этого семейства — «Коста Фортуна».

Ближе к полуночи сотни горожан пришли проводить изящную итальянку. Владивостоку «Коста Серена» подарила девять протяжных гудков.