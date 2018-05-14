Червенка прокомментировал свое возвращение в омский «Авангард»
Нападающий сборной Чехии Роман Червенка прокомментировал сообщения относительно его возвращения в омский хоккейный клуб.
Нападающий сборной Чехии Роман Червенка прокомментировал сообщения относительно его возвращения в омский хоккейный клуб.
Отвечая на вопрос, может ли он снова оказаться в «Авангарде», 32-летний форвард с удивлением заявил, что он якобы об этом не слышал. Впрочем, желания вернуться в Омск в случае поступления «хорошего предложения», игрок не скрыл.
«Это вопрос предложения. Если оно будет хорошим — то да, можно. Посмотрим», — цитирует Романа Червенку «Спорт-Экспресс».
Информацию о том, что в ближайшее время состав «Авангарда» могут пополнить чешский нападающий Роман Червенка и форвард ЦСКА Александр Попов в программе «Овертайм» озвучил Андрей Блохин.
Прирожденный снайпер Червенка в «Авангарде» играл с 2010 по 2012 год. После ухода из омского клуба форвард пробовал свои силы в НХЛ и СКА. Сейчас хоккеист выступает в Дании на чемпионате мира в составе сборной Чехии.