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06:25 (мск), источник: Восток Медиа

Для малоимущих хабаровчан ввели специальный тариф на проезд

В Хабаровске ввели специальный тариф на проезд в общественном транспорте для членов малоимущих семей. Они будут платить по 15 рублей за каждую поездку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

По словам начальника управления транспорта администрации города Сергея Суковатого, пока новый тариф работает в виде эксперимента. Хабаровские перевозчики согласились установить цену проезда в 15 рублей для малоимущих пассажиров в непиковое время — с 10:00 до 16:00.

«Это было совместное решение городских перевозчиков и управления транспорта. Сейчас всем, кто претендует на проезд по специальному тарифу, нужно будет получить в Минсоцзащиты населения края соответствующую справку. Позднее мы заменим их на социальные транспортные карты, они будут именными», — рассказал корреспонденту агентства Сергей Суковатый.

Управлению транспорта предстоит сделать 52 тысячи специальных карт: по официальным данным, в Хабаровске проживает именно столько членов малоимущих семей. По мере того как льготники будут пользоваться социальным тарифом, чиновники и перевозчики будут его дорабатывать.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после вступления в силу соответствующего федерального закона перевозчики вправе устанавливать любую стоимость проезда. В феврале этого года некоторые коммерсанты подняли цену проезда с 25 до 26 рублей, а позже — до 30. Через некоторое время на два рубля выросла стоимость проезда в муниципальных автобусах. С 1 мая на некоторых маршрутах вновь установили регулируемый тариф, теперь проезд на них стоит 23 рубля.

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