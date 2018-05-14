Для малоимущих хабаровчан ввели специальный тариф на проезд

Источник: Восток Медиа

По словам начальника управления транспорта администрации города Сергея Суковатого, пока новый тариф работает в виде эксперимента. Хабаровские перевозчики согласились установить цену проезда в 15 рублей для малоимущих пассажиров в непиковое время — с 10:00 до 16:00.

«Это было совместное решение городских перевозчиков и управления транспорта. Сейчас всем, кто претендует на проезд по специальному тарифу, нужно будет получить в Минсоцзащиты населения края соответствующую справку. Позднее мы заменим их на социальные транспортные карты, они будут именными», — рассказал корреспонденту агентства Сергей Суковатый.

Управлению транспорта предстоит сделать 52 тысячи специальных карт: по официальным данным, в Хабаровске проживает именно столько членов малоимущих семей. По мере того как льготники будут пользоваться социальным тарифом, чиновники и перевозчики будут его дорабатывать.