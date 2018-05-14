Мэр Иркутска Дмитрий Бердников получил Международную премию за «Патриотическое воспитание молодого поколения»

Церемония вручения состоялась 11 мая в Москве. Премии вручал известный политический и государственный деятель, председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин. В этом году ее лауреатами стали общественные и политические деятели из разных стран, заслуженные деятели науки, представители различных епархий РПЦ. В том числе награды получили министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев, космонавт, герой России Валерий Токарев. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поблагодарил организаторов за удостоенную честь: «Убежден, что быть истинным патриотом — значит не только помнить и чтить героическую историю Родины. Это еще и активно действовать, созидать во имя развития и процветания родного города, региона, Отечества. Сердечно благодарю общественность Иркутска за активную поддержку нашей работы! Без участия иркутян была бы невозможна и малая часть того, что сделано. И эта премия — оценка наших общих заслуг». Справка: Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО) — международная научная и гуманитарная организация, созданная в России в 1882 году. Ее уставными задачами являются гуманитарное сотрудничество с народами Ближнего Востока, содействие православному паломничеству на Святую землю, научное востоковедение. С 2007 года председателем Императорского Православного Палестинского Общества является Сергей Степашин. Международные премии имени Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны учреждены в 2013 году Московским областным региональным отделением Императорского Православного Палестинского Общества.