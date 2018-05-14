Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Сын Прилучного и Муцениеце стал актером
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Александр Кержаков расстался с женой
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018
Хоккеисты сборной США одержали шестую победу подряд на ЧМ
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Сделать деньги
06:27 (мск), источник: НИА Красноярск

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников получил Международную премию за «Патриотическое воспитание молодого поколения»

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников получил международную премию Императорского Православного Палестинского Общества имени Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны в номинации «Патриотическое воспитание молодого поколения». Награда присуждается за заслуги в деле патриотического воспитания, благотворительности, милосердия и гуманитарного образования молодого поколения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Церемония вручения состоялась 11 мая в Москве. Премии вручал известный политический и государственный деятель, председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин. В этом году ее лауреатами стали общественные и политические деятели из разных стран, заслуженные деятели науки, представители различных епархий РПЦ. В том числе награды получили министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев, космонавт, герой России Валерий Токарев. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поблагодарил организаторов за удостоенную честь: «Убежден, что быть истинным патриотом — значит не только помнить и чтить героическую историю Родины. Это еще и активно действовать, созидать во имя развития и процветания родного города, региона, Отечества. Сердечно благодарю общественность Иркутска за активную поддержку нашей работы! Без участия иркутян была бы невозможна и малая часть того, что сделано. И эта премия — оценка наших общих заслуг». Справка: Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО) — международная научная и гуманитарная организация, созданная в России в 1882 году. Ее уставными задачами являются гуманитарное сотрудничество с народами Ближнего Востока, содействие православному паломничеству на Святую землю, научное востоковедение. С 2007 года председателем Императорского Православного Палестинского Общества является Сергей Степашин. Международные премии имени Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны учреждены в 2013 году Московским областным региональным отделением Императорского Православного Палестинского Общества.

Все новости региона
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Российские военные похвалили пилотов США за сопровождение Ту-95
Роспотребнадзор сообщает о росте пострадавших от укусов клещей
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане? Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь