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06:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Главный корпус БЦБК может обрушиться в любой момент

Наследие остановленного пять лет назад Байкальского целлюлозно бумажного комбината представляют угрозу для людей и экологии.

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фотографий

Все здания Байкальского целлюлозно бумажного комбината, остановленного пять лет назад, находятся в аварийном состоянии. Такой вывод сделал иркутский общественник Алексей Шмидт, побывав в пригороде Байкальска. Из его фоторепортажа, опубликованного на global.today, видно, что разрушен не только варочный цех, но и сушильный.

«Главный корпус БЦБК может обрушиться в любой момент. Конструкции комбината, рассчитанные на 35−40 лет службы, в условиях влажного климата южного Байкала и 9-балльной сейсмики, исчерпали свой ресурс. Панели расслаиваются, арматура в них пришла в негодность. Слева — декоративная зеленая ткань, призванная скрыть разрушения. Справа — жестяная заплатка, закрывающая разрушенный угол», — пояснил Алексей.

По его словам, здания подлежат немедленному сносу, однако власти который год не предпринимают никаких шагов в этом направлении.

Напомним, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области, в 150 километрах от города Иркутска и в 1,5 километрах восточнее жилой застройки города Байкальска. Промышленная зона ОАО «Байкальский ЦБК» занимает площадь 748,4 гектара. Основные виды выпускавшейся товарной продукции ОАО «Байкальский ЦБК» — сульфатная хвойная целлюлоза различных марок.

За 45 лет работы комбинат сложил в карты-накопители миллионы тонн отходов — в основном шлам-лигнина. На сегодняшний день это самая большая промышленная свалка на берегах Байкала. Пока совершенно неясно, как от этого накопленного за десятилетия токсичного хлама можно избавиться, не причинив озеру еще больший вред.

Как уже сообщало ИА REGNUM, существует опасность, что селевые оползни могут в любой момент смыть отходы БЦБК с его полигонов — прямо в Байкал. По мнению экологов, это будет страшное убийство озера. Между тем на днях Генеральная прокуратура РФ признала проект по рекультивации противоречащим природоохранному законодательству в виду его недоказанной эффективности.

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