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Все здания Байкальского целлюлозно бумажного комбината, остановленного пять лет назад, находятся в аварийном состоянии. Такой вывод сделал иркутский общественник Алексей Шмидт, побывав в пригороде Байкальска. Из его фоторепортажа, опубликованного на global.today, видно, что разрушен не только варочный цех, но и сушильный.

«Главный корпус БЦБК может обрушиться в любой момент. Конструкции комбината, рассчитанные на 35−40 лет службы, в условиях влажного климата южного Байкала и 9-балльной сейсмики, исчерпали свой ресурс. Панели расслаиваются, арматура в них пришла в негодность. Слева — декоративная зеленая ткань, призванная скрыть разрушения. Справа — жестяная заплатка, закрывающая разрушенный угол», — пояснил Алексей.

По его словам, здания подлежат немедленному сносу, однако власти который год не предпринимают никаких шагов в этом направлении.

Напомним, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области, в 150 километрах от города Иркутска и в 1,5 километрах восточнее жилой застройки города Байкальска. Промышленная зона ОАО «Байкальский ЦБК» занимает площадь 748,4 гектара. Основные виды выпускавшейся товарной продукции ОАО «Байкальский ЦБК» — сульфатная хвойная целлюлоза различных марок.

За 45 лет работы комбинат сложил в карты-накопители миллионы тонн отходов — в основном шлам-лигнина. На сегодняшний день это самая большая промышленная свалка на берегах Байкала. Пока совершенно неясно, как от этого накопленного за десятилетия токсичного хлама можно избавиться, не причинив озеру еще больший вред.