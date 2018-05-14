Главный корпус БЦБК может обрушиться в любой момент
Наследие остановленного пять лет назад Байкальского целлюлозно бумажного комбината представляют угрозу для людей и экологии.
Наследие остановленного пять лет назад Байкальского целлюлозно бумажного комбината представляют угрозу для людей и экологии.
Все здания Байкальского целлюлозно бумажного комбината, остановленного пять лет назад, находятся в аварийном состоянии. Такой вывод сделал иркутский общественник Алексей Шмидт, побывав в пригороде Байкальска. Из его фоторепортажа, опубликованного на global.today, видно, что разрушен не только варочный цех, но и сушильный.
«Главный корпус БЦБК может обрушиться в любой момент. Конструкции комбината, рассчитанные на 35−40 лет службы, в условиях влажного климата южного Байкала и 9-балльной сейсмики, исчерпали свой ресурс. Панели расслаиваются, арматура в них пришла в негодность. Слева — декоративная зеленая ткань, призванная скрыть разрушения. Справа — жестяная заплатка, закрывающая разрушенный угол», — пояснил Алексей.
Напомним, Байкальский
За 45 лет работы комбинат сложил в
Как уже сообщало ИА REGNUM, существует опасность, что селевые оползни могут в любой момент смыть отходы БЦБК с его полигонов — прямо в Байкал. По мнению экологов, это будет страшное убийство озера. Между тем на днях Генеральная прокуратура РФ признала проект по рекультивации противоречащим природоохранному законодательству в виду его недоказанной эффективности.