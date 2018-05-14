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06:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Автомобилистов Владивостока ждут проблемы на этом участке

В четверг, 17 мая, Приморский водоканал проведет работы по перекладке канализационного коллектора в районе остановки Школьной, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

Будет закрыто движение по улице Борисенко от дома № 17а до дома № 17б. Ограничения будут действовать с 8:00 17 мая до 23:59 18 мая.

На данный период будет организован объезд по улицам Борисенко, Спортивная и Фадеева.

Михаил Грач.

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