20 мая пермские велосипедисты официально откроют сезон

«Регистрация всех желающих начнется в 9.00 на стадионе “Локомотив”, — сообщают на странице ВКонтакте “Пермского кольца-2018” организаторы. — Открытие велосезона будет отмечено сразу двумя велопробегами. Первый — массовый, начнется в 10.30. В нем смогут принять участие пермяки от 14 лет — маршрут пройдет по улице Подлесной и проспекту Парковому. Во втором, групповом велопробеге смогут принять участие люди старше 16 лет — планируется проехать на велосипедах от Перми до архитектурно-этнографического музея “Хохловка”. Старт со стадиона “Локомотив” в 12.00».