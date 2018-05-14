20 мая пермские велосипедисты официально откроют сезон
В городе пройдет велопробег «Пермское кольцо 2018».
В городе пройдет велопробег «Пермское кольцо 2018».
20 мая в Перми состоится официальное открытие велосезона. На этот день запланирован традиционный велопробег «Пермское кольцо 2018».
«Регистрация всех желающих начнется в 9.00 на стадионе “Локомотив”, — сообщают на странице ВКонтакте “Пермского кольца-2018” организаторы. — Открытие велосезона будет отмечено сразу двумя велопробегами. Первый — массовый, начнется в 10.30. В нем смогут принять участие пермяки от 14 лет — маршрут пройдет по улице Подлесной и проспекту Парковому. Во втором, групповом велопробеге смогут принять участие люди старше 16 лет — планируется проехать на велосипедах от Перми до
Маршрут от Перми до села Хохоловка будет составлять около 40 км. С обратной дорогой — 80. Организаторы просят не пугаться километров, ведь участники велопробега поедут с остановками для отдыха.