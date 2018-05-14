Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Старший сын Анджелины Джоли хочет уйти жить к Брэду Питту
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10Историческая встреча лидеров двух Корей
07:22 (мск), источник: АиФ Прикамье

20 мая пермские велосипедисты официально откроют сезон

В городе пройдет велопробег «Пермское кольцо 2018».

20 мая в Перми состоится официальное открытие велосезона. На этот день запланирован традиционный велопробег «Пермское кольцо 2018».

«Регистрация всех желающих начнется в 9.00 на стадионе “Локомотив”, — сообщают на странице ВКонтакте “Пермского кольца-2018” организаторы. — Открытие велосезона будет отмечено сразу двумя велопробегами. Первый — массовый, начнется в 10.30. В нем смогут принять участие пермяки от 14 лет — маршрут пройдет по улице Подлесной и проспекту Парковому. Во втором, групповом велопробеге смогут принять участие люди старше 16 лет — планируется проехать на велосипедах от Перми до архитектурно-этнографического музея “Хохловка”. Старт со стадиона “Локомотив” в 12.00».

Маршрут от Перми до села Хохоловка будет составлять около 40 км. С обратной дорогой — 80. Организаторы просят не пугаться километров, ведь участники велопробега поедут с остановками для отдыха.

Все новости региона
Подробности не читайте. Эксперт о том, как плохие новости вредят здоровью
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Российские военные похвалили пилотов США за сопровождение Ту-95
Роспотребнадзор сообщает о росте пострадавших от укусов клещей
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане? Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь