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06:58 (мск), источник: Восток Медиа

В Партизанске открыли обновлённый стадион «Шахтёр»

Для жителей Партизанска 9 мая стал двойным праздником. В этот день в центре города состоялось открытие после масштабной реконструкции стадиона «Шахтёр», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

На торжественную церемонию пришли несколько сотен зрителей. Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов поздравил горожан и отметил, что открытие стадиона в День Победы станет символом дальнейших спортивных достижений.

Честь поднять российский флаг предоставили призёру Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ, заслуженному мастеру спорта Георгию Цыбульникову.

«Это большое событие для всех любителей спорта. Сюда можно приходить в любое время детям, молодёжи, пенсионерам и заниматься спортом, физкультурой, укреплять своё здоровье», — отметил спортсмен на торжественной церемонии.

Для жителей Партизанска ремонт стадиона стал долгожданным событием, поскольку теперь футборльному клубу «Сучан» обеспечено место тренировок. К слову, реконструкцию «Шахтёра» провели в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2013−2020 годы». Всего на эти цели край выделил 30 миллионов рублей. Из них — 24 миллиона из краевого бюджета и 6 миллионов — из муниципального.

После ремонта на поле уложили искусственный газон, сделали беговую дорожку со специальным резиновым покрытием и тренажёрный комплекс. Для зрителей установили трибуны с навесом, провели освещение. Не обошли вниманием и спортсменов, для которых обустроили тёплые раздевалки с душевыми. Также здесь появилось помещение для судей.

В день открытия состоялся первый товарищеский матч юных футболистов муниципальной спортивной школы «Сучан». Оценили новую арену и воспитанники отделений лёгкой атлетики и велоспорта, а горожане уже планируют заниматься здесь общей физической подготовкой, пробежками и скандинавской ходьбой.

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