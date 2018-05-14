В Партизанске открыли обновлённый стадион «Шахтёр»
Для жителей Партизанска 9 мая стал двойным праздником. В этот день в центре города состоялось открытие после масштабной реконструкции стадиона «Шахтёр», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
Для жителей Партизанска 9 мая стал двойным праздником. В этот день в центре города состоялось открытие после масштабной реконструкции стадиона «Шахтёр», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
На торжественную церемонию пришли несколько сотен зрителей. Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов поздравил горожан и отметил, что открытие стадиона в День Победы станет символом дальнейших спортивных достижений.
Честь поднять российский флаг предоставили призёру Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ, заслуженному мастеру спорта Георгию Цыбульникову.
«Это большое событие для всех любителей спорта. Сюда можно приходить в любое время детям, молодёжи, пенсионерам и заниматься спортом, физкультурой, укреплять своё здоровье», — отметил спортсмен на торжественной церемонии.
После ремонта на поле уложили искусственный газон, сделали беговую дорожку со специальным резиновым покрытием и тренажёрный комплекс. Для зрителей установили трибуны с навесом, провели освещение. Не обошли вниманием и спортсменов, для которых обустроили тёплые раздевалки с душевыми. Также здесь появилось помещение для судей.
В день открытия состоялся первый товарищеский матч юных футболистов муниципальной спортивной школы «Сучан». Оценили новую арену и воспитанники отделений лёгкой атлетики и велоспорта, а горожане уже планируют заниматься здесь общей физической подготовкой, пробежками и скандинавской ходьбой.