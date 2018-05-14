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07:13 (мск), источник: ДЕЙТА

О важных моментах расскажут владивостокской молодежи

Просветительская акция по профилактике социально-опасных заболеваний «Стоп ВИЧ/СПИД» начнется 15 мая во Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в администрации края.

Источник: ДЕЙТА

В рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» наши специалисты в колледже прочитают познавательную лекцию или проведут на перемене тематическую инфо-палатку для молодежи. Ребята будут, как на экзамене: «вытянут билет» и ответят на вопрос. Только вместо оценок в зачетки, они получат знания, которые в будущем им помогут сохранить здоровье, — рассказал организатор Андрей Волков.

Напомним, международный день памяти людей, умерших от СПИДа, отмечается в третье воскресенье мая. В 2018 году эта дата приходится на 20 мая. Символом движения против СПИДа традиционно считаются красная ленточка, приколотая к одежде.

Мероприятия акции «Стоп ВИЧ/СПИД» состоятся:

· 15 мая в 11:00 — лекция, в 11:45 — «инфо-палатка» в КГА ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта» (ул. Амурская, 90);.

· 16 мая в 11:20 — инфо-палатка в КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса» (Океанский проспект, 119);.

· 16 мая (время уточняется) ­- инфо-палатка в КГА ПОУ «региональный технический колледж» (ул. Новожилова, 3);.

· 16 мая в 11:40 — инфо-палатка, в 12:10 — лекция в КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» (ул. Шепеткова, 60);.

· 17 мая в 10:30 — лекция, в 11:30 — инфо-палатка в КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» (Бородинская, 16);.

· 17 мая в 11:45 — инфо-палатка в ВМРК ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (ул. Кирова, 93);.

· 17 мая в 12:00 — инфо-палатка в КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» (Борисенко, 102);.

· 18 мая в 12:00 — инфо-палатка в колледже сервиса и дизайна ВГУЭС (ул. Добровольского, 20).

Ирина Петрова.

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