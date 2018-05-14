О важных моментах расскажут владивостокской молодежи
Просветительская акция по профилактике
Просветительская акция по профилактике
В рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» наши специалисты в колледже прочитают познавательную лекцию или проведут на перемене тематическую
Напомним, международный день памяти людей, умерших от СПИДа, отмечается в третье воскресенье мая. В 2018 году эта дата приходится на 20 мая. Символом движения против СПИДа традиционно считаются красная ленточка, приколотая к одежде.
Мероприятия акции «Стоп ВИЧ/СПИД» состоятся:
· 15 мая в 11:00 — лекция, в 11:45 — «инфо-палатка» в КГА ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта» (ул. Амурская, 90);.
· 16 мая в 11:20 —
· 16 мая (время уточняется) -
· 16 мая в 11:40 —
· 17 мая в 10:30 — лекция, в 11:30 —
· 17 мая в 11:45 —
· 17 мая в 12:00 —
· 18 мая в 12:00 —
Ирина Петрова.