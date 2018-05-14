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07:42 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Кунашаском районе оштрафовали чиновника за умышленный поджог сухостоя

Оштрафован замглавы Кунашаского района. И это лишь один пример наказания виновных с начала пожароопасного сезона на Южном Урале.

По словам экспертов, человеческий фактор остается главной причиной возгораний в регионе.

В этом году на Южном Урале зафиксировано 374 факта горения сухой травы и 195 лесных пожаров. Статистика лучше прошлогодней на 47%, в основном, благодаря сырой и холодной весенней погоде. А главной причиной пожаров, как и все последние годы, остается человеческий фактор. 53 южноуральца уже привлечены к административной ответственности, в их числе — заместитель главы Кунашаского района.

«Именно по его распоряжению группа лиц произвела умышленный поджог сухостоя», — отмечает замначальника областного управления МЧС Денис Чистяков.

Представитель МЧС напомнил, что ответственность за пожар, вплоть до уголовной, несет не только сам поджигатель, но владелец земельного участка, который своевременно не принял меры по предотвращению возгорания.

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«По закону земли сельхозугодий должны огораживаться опашкой или минеральной полосой», — продолжает Чистяков.

Длинные майские выходные запомнились челябинцам не только праздничными мероприятиями, но и пожарами. Огонь по сухой траве с пустырей быстро подбирался к жилым постройкам. Буквально за пару тёплых дней с 5 мая произошли четыре больших возгорания, напугавших жителей Паркового, Звёздного и Чурилово. Начальник Управления по обеспечении безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев заверил, что личного состава и техники для ликвидации подобных происшествий в городе хватает. И лишь незнание специфики пожаротушения привело к всплеску возмущения челябинцев в соцсетях. Напомним, очевидцы писали, что пожары тушились очень медленно, а цистерны приезжали на место пустыми.

«Ветер менялся, поэтому группам постоянно приходилось перестраиваться. К тому же такие поджары не тушат из рукавов. Горящую траву эффективнее сбивать водой из противопожарных ранцев», — отмечает сотрудник МЧС.

Между тем, из-за участившихся случаев возгорания травы и мусора в черте города, сотрудников Челябинской службы спасения решили дополнительно оснастить противопожарными ранцами. Чтобы они могли своими силами препятствовать распространению огня до прибытия пожарных и МЧС.

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