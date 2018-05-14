Неделя в Крыму начинается с потепления

Источник: РИА "Новости"

В Симферополе осадков не предвидится. Ожидается восточный ветер, местами достигающий скорости 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла, днем — от +22 до +24.

В Севастополе также будет сухая погода. Южный ветер будет дуть с силой 6−11 м/с. Ночью температура воздуха составит +10…+12, днем — +18…+20 градусов.