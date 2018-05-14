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09:34 (мск), источник: РИА Крым

Неделя в Крыму начинается с потепления

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове ожидается сухая погода. Днем максимально воздух прогреется до +24 градусов, сообщают в крымском гидрометцентре.

Источник: РИА "Новости"

В Симферополе осадков не предвидится. Ожидается восточный ветер, местами достигающий скорости 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла, днем — от +22 до +24.

В Севастополе также будет сухая погода. Южный ветер будет дуть с силой 6−11 м/с. Ночью температура воздуха составит +10…+12, днем — +18…+20 градусов.

На Южнобережье ожидается сухая погода и восточный ветер до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут до +13, днем — до +23 градусов.

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