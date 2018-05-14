Циклон на пару дней испортит погоду в Хабаровском крае

В первой половине недели в крае возможны небольшие дожди, местами грозы, днём 16 мая пройдут наиболее интенсивные осадки, больше всего достанется южным районам, заденет и центр региона. Порывы северного, северо-западного ветра будут достигать 9−14 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +17… +22 градусов.
«К нам придёт западный циклон с активными фронтальными разделами. Сам циклон пройдёт по югу края — Бикину, Вяземскому, Хабаровск окажется под влиянием активного фронта. Поэтому произойдёт небольшое понижение температуры», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.
С пятницы погода начнёт улучшаться: осадков не будет, западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду. Ночью преобладающая температура воздуха составит +9… +14 градусов, после прохождения циклона понизится до +2… +9 градусов. Днём столбики термометра покажут +23… +28 градусов.
В дальневосточной столице 16 мая пройдёт дождь, в ночь на 17 мая вероятность осадков сохранится, а вот пятница и выходные будут «сухими». Южный, юго-западный ветер достигнет скорости 5−10 метров в секунду. В самый дождливый день он изменит направление на северное и усилится до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9… +11 градусов, во время осадков понизится до +5… +6 градусов, днём воздух прогреется до +22… +24 градусов, а во время циклона и после него +19… +21 градус.