Циклон на пару дней испортит погоду в Хабаровском крае

В первой половине недели в крае возможны небольшие дожди, местами грозы, днём 16 мая пройдут наиболее интенсивные осадки, больше всего достанется южным районам, заденет и центр региона. Порывы северного, северо-западного ветра будут достигать 9−14 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +17… +22 градусов.

С пятницы погода начнёт улучшаться: осадков не будет, западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду. Ночью преобладающая температура воздуха составит +9… +14 градусов, после прохождения циклона понизится до +2… +9 градусов. Днём столбики термометра покажут +23… +28 градусов.

С пятницы погода начнёт улучшаться: осадков не будет, западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду. Ночью преобладающая температура воздуха составит +9… +14 градусов, после прохождения циклона понизится до +2… +9 градусов. Днём столбики термометра покажут +23… +28 градусов.