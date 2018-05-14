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11:06 (мск), источник: Newslab.ru

Сроки реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина останутся прежними

В настоящее время работы по реконструкции в спортивном объекте не приостановлены.

Источник: Reuters

В Красноярске подвели предварительные итоги ликвидации последствий возгорания во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

О состоянии объекта и работах по его восстановлению рассказали исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев, директор КГАУ «Центр спортивной подготовки» Андрей Голубев, заместитель председателя правления ООО «Монолитхолдинг» Василий Прохоренко и вице-президент, директор Красноярского филиала «Страхового Дома ВСК» (САО «ВСК») Андрей Кузьмич.

«Проведено предварительное визуальное обследование конструктива здания, в частности, металлических конструкций, и сделаны предварительные выводы о том, что конструкции от пожара не пострадали, но окончательное заключение даст лаборатория. Отмечу, что работы во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина не приостановлены. Для нас очень важно, что графики, которые были обозначены в договоре между заказчиком и подрядной организацией, двигаться не будут, и работы завершатся, как и планировалось, 30 сентября», — сказал Сергей Алексеев.

Министр также подчеркнул, что все мероприятия, которые запланированы во Дворце перед Универсиадой пройдут в запланированные сроки. «Мы рассчитываем, что тестовые соревнования, которые запланированы в декабре, и соревнования по керлингу в рамках Зимней универсиады-2019, безусловно, состоятся на объекте. Хочу также сказать, что вопрос дополнительного бюджетного финансирования для восстановления Дворца спорта им. Ивана Ярыгина после пожара сегодня не рассматривается, потому что все обязательства выполняет подрядная организация, которой заключен контракт со страховой компанией», — добавил Сергей Алексеев.

Заместитель председателя правления ООО «Монолитхолдинг» — генерального подрядчика проекта реконструкции объекта — рассказал о ходе работ по восстановлению Дворца спорта имени Ивана Ярыгина.

«Сразу после пожара мы приступили к устранению его последствий. Применяем по максимуму механизированные способы: промышленные пылесосы для уборки сажи, моющие машины для уборки полов. Специалисты уже приступили к помывке потолка, который в основном был закопчен. Там, где можно продолжать работать в штатном режиме, более 100 человек работают в соответствии со своими графиками. Порядка 80 человек привлечено на уборку и ликвидацию последствий: разбор витражей, демонтаж поврежденных перегородок. Ко 2 июня мы планируем устранить все последствия пожара, и ко 2 июля — ликвидировать все отставания, которые возникли из-за пожара. Комиссия компании, которая является нашим страховщиком, работает на объекте, оценивает каждый участок и разрешает нам вносить изменения. Мы не ждем, пока комиссия обойдет и зафиксирует все здание — работаем локально. Это позволит в максимально сжатые сроки устранить последствия пожара и не отстать от графика работ», — рассказал Василий Прохоренко.

Представитель «Страхового Дома ВСК» (САО «ВСК») отметил, что пожар признан страховым случаем и специалисты компании уже приступили к оценке ущерба.

«Работы по реконструкции во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, действительно, были застрахованы в компании “ВСК”. Договор был заключен в 2016 году и действует до 30 сентября 2018 года. Была застрахована ответственность в рамках строительно-монтажных рисков, в том числе пожара, на сумму более 1,5 млрд рублей. Застрахована также гражданская ответственность пред третьими лицами. 8 мая мы получили извещение о пожаре, 10 мая была сформирована группа, включающая представителей независимых экспертных организаций и центрального офиса нашей компании. Группа получила допуск на объект и исследовала помещения для того, чтобы объективно оценить степень причиненного ущерба и возможности оперативного урегулирования ситуации. Наши сотрудники присутствуют в штабе по ликвидации последствий пожара. Наши партнеры предоставляют нам весь комплект документов и все необходимые фото-, видеоматериалы, чтобы мы могли объективно оценить степень ущерба» — сказал вице-президент, директор Красноярского филиала САО «ВСК» Андрей Кузьмич.

По данным подрядной организации, к началу мая реконструкция Дворца спорта им. И. С. Ярыгина была завершена почти на 70%. На объекте Зимней универсиады-2019 выполнены работы по модернизации инженерных систем, завершена черновая отделка помещений на нижних этажах, работы по обустройству ледовой арены только начались. Во время Зимней универсиады-2019 на объекте пройдут соревнования по керлингу.

Возгорание во Дворце спорт имени Ивана Ярыгина произошло 8 мая, в 5:32. На место оперативно прибыли соответствующие службы, пожар был локализован и ликвидирован. Причины происшествия устанавливаются.

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