Сроки реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина останутся прежними
В настоящее время работы по реконструкции в спортивном объекте не приостановлены.
В настоящее время работы по реконструкции в спортивном объекте не приостановлены.
В Красноярске подвели предварительные итоги ликвидации последствий возгорания во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.
О состоянии объекта и работах по его восстановлению рассказали исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев, директор КГАУ «Центр спортивной подготовки» Андрей Голубев, заместитель председателя правления ООО «Монолитхолдинг» Василий Прохоренко и
«Проведено предварительное визуальное обследование конструктива здания, в частности, металлических конструкций, и сделаны предварительные выводы о том, что конструкции от пожара не пострадали, но окончательное заключение даст лаборатория. Отмечу, что работы во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина не приостановлены. Для нас очень важно, что графики, которые были обозначены в договоре между заказчиком и подрядной организацией, двигаться не будут, и работы завершатся, как и планировалось, 30 сентября», — сказал Сергей Алексеев.
Заместитель председателя правления ООО «Монолитхолдинг» — генерального подрядчика проекта реконструкции объекта — рассказал о ходе работ по восстановлению Дворца спорта имени Ивана Ярыгина.
«Сразу после пожара мы приступили к устранению его последствий. Применяем по максимуму механизированные способы: промышленные пылесосы для уборки сажи, моющие машины для уборки полов. Специалисты уже приступили к помывке потолка, который в основном был закопчен. Там, где можно продолжать работать в штатном режиме, более 100 человек работают в соответствии со своими графиками. Порядка 80 человек привлечено на уборку и ликвидацию последствий: разбор витражей, демонтаж поврежденных перегородок. Ко 2 июня мы планируем устранить все последствия пожара, и ко 2 июля — ликвидировать все отставания, которые возникли
«Работы по реконструкции во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, действительно, были застрахованы в компании “ВСК”. Договор был заключен в 2016 году и действует до 30 сентября 2018 года. Была застрахована ответственность в рамках
Возгорание во Дворце спорт имени Ивана Ярыгина произошло 8 мая, в 5:32. На место оперативно прибыли соответствующие службы, пожар был локализован и ликвидирован. Причины происшествия устанавливаются.