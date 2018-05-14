Прокуратура проводит проверку на шахте «Грамотеинская» в Кузбассе
На шахте произошло задымление 13 мая около 15:00 часов.
На шахте произошло задымление 13 мая около 15:00 часов.
Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту возгорания на шахте «Грамотеинская».
Как сообщает
Сейчас аварийный участок проливают водой, сообщает ИА «ТАСС». Возгорание произошло в демонтажной камере. Под землей остались 5 горняков и бригада горноспасателей, они обеспечивают водоотведение.
До 2013 года шахта «Грамотеинская» принадлежала компании «ЕВРАЗ», после была продана британской компании «Lehram». Сейчас шахтой владеет кипрская компания «Cyrith Holdings Limited».