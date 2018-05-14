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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Прокуратура проводит проверку на шахте «Грамотеинская» в Кузбассе

На шахте произошло задымление 13 мая около 15:00 часов.

Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту возгорания на шахте «Грамотеинская».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в момент возгорания в шахте находились 59 работников. Прокуратура проверяет, как исполняется законодательство об охране труда и промышленной безопасности. 54 горняка были выведены на поверхность, никто не пострадал.

Сейчас аварийный участок проливают водой, сообщает ИА «ТАСС». Возгорание произошло в демонтажной камере. Под землей остались 5 горняков и бригада горноспасателей, они обеспечивают водоотведение.

До 2013 года шахта «Грамотеинская» принадлежала компании «ЕВРАЗ», после была продана британской компании «Lehram». Сейчас шахтой владеет кипрская компания «Cyrith Holdings Limited».

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