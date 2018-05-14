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11:02 (мск), источник: Восток Медиа

Навага по 50, горбуша по 170: во Владивостоке дешевеет рыба

Жители Владивостока смогут приобрести навагу по 50 рублей за килограмм. Также в крупных супермаркетах стала ниже стоимость красной рыбы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Источник: AP 2018

Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли отмечают, что во Владивостоке наблюдается снижение цен на навагу.

«На рынке эта рыба продаётся по 50 рублей за килограмм, минтай стоит 60 рублей. В супермаркете “Три кота” можно приобрести камбалу от 76 рублей. Самая дешёвая горбуша по-прежнему в супермаркете “Реми” — 170 рублей за килограмм», — сообщили в ведомстве.

Вопрос снижения цен на продукты питания — один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этого вопроса администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям поставил задачу врио губернатора региона Андрей Тарасенко.

«Наценка в магазинах составляет до 30 процентов. Это очень много при рентабельности хозяйств 5−7 процентов. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», — подчеркнул глава региона.

По поручению Тарасенко в крае создан общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.

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