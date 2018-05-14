Навага по 50, горбуша по 170: во Владивостоке дешевеет рыба

Источник: AP 2018

Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли отмечают, что во Владивостоке наблюдается снижение цен на навагу.

«На рынке эта рыба продаётся по 50 рублей за килограмм, минтай стоит 60 рублей. В супермаркете “Три кота” можно приобрести камбалу от 76 рублей. Самая дешёвая горбуша по-прежнему в супермаркете “Реми” — 170 рублей за килограмм», — сообщили в ведомстве.

Вопрос снижения цен на продукты питания — один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этого вопроса администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям поставил задачу врио губернатора региона Андрей Тарасенко.

«Наценка в магазинах составляет до 30 процентов. Это очень много при рентабельности хозяйств 5−7 процентов. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», — подчеркнул глава региона.