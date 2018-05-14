Навага по 50, горбуша по 170: во Владивостоке дешевеет рыба
Жители Владивостока смогут приобрести навагу по 50 рублей за килограмм. Также в крупных супермаркетах стала ниже стоимость красной рыбы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
Жители Владивостока смогут приобрести навагу по 50 рублей за килограмм. Также в крупных супермаркетах стала ниже стоимость красной рыбы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли отмечают, что во Владивостоке наблюдается снижение цен на навагу.
«На рынке эта рыба продаётся по 50 рублей за килограмм, минтай стоит 60 рублей. В супермаркете “Три кота” можно приобрести камбалу от 76 рублей. Самая дешёвая горбуша
«Наценка в магазинах составляет до 30 процентов. Это очень много при рентабельности хозяйств 5−7 процентов. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», — подчеркнул глава региона.
По поручению Тарасенко в крае создан общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством