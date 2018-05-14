В Краснодаре отключат горячую воду из-за профилактики

Тепловики в это время будут ремонтировать сети и котельные и готовить коммуникации к предстоящей зиме.

Всего в мае без горячей воды останутся жители 500 домов. Эта участь настигнет всех краснодарцев. Отключать воду в разных районах города будут поэтапно, на протяжении всего лета.