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09:20 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре отключат горячую воду из-за профилактики

С 14 по 28 мая отключат горячую воду на улицах Ставропольской, Алтайской, Гидростроителей, Уральской и Красноармейской.

Тепловики в это время будут ремонтировать сети и котельные и готовить коммуникации к предстоящей зиме.

Всего в мае без горячей воды останутся жители 500 домов. Эта участь настигнет всех краснодарцев. Отключать воду в разных районах города будут поэтапно, на протяжении всего лета.

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