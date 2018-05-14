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09:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск попал в топ-10 рейтинга качества городской среды

Список приготовил Минстрой России.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск занял 9-е место в рейтинге качества городской среды. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

В первую пятерку крупнейших городов с наиболее комфортной городской средой вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Воронеж. Новосибирск занял седьмое место, а Красноярск — девятое.

«При формировании рейтинга проводилась комплексная оценка состояния жилья и прилегающих пространств, уличной инфраструктуры, озелененных и прибрежных пространств, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также общегородских пространств», — сказал Чибис.

При составлении рейтинга также учитывались количество субботников и активность жителей в благоустройстве своих городов.

Напомним, в прошлом году Красноярск занимал 6-е место в рейтинге качества городской среды. Тогда город оценивали по четырем основным критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие.

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