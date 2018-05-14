Красноярск попал в топ-10 рейтинга качества городской среды
Список приготовил Минстрой России.
Список приготовил Минстрой России.
Красноярск занял 9-е место в рейтинге качества городской среды. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис.
В первую пятерку крупнейших городов с наиболее комфортной городской средой вошли Москва,
«При формировании рейтинга проводилась комплексная оценка состояния жилья и прилегающих пространств, уличной инфраструктуры, озелененных и прибрежных пространств,
Напомним, в прошлом году Красноярск занимал 6-е место в рейтинге качества городской среды. Тогда город оценивали по четырем основным критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие.