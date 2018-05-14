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10:48 (мск), источник: РИА Новости

«Великий поп-шаман»: зачем москвичи снова стоят в очереди к мощам

МОСКВА, 14 май — РИА Новости, Алексей Михеев. Уже традиционно после Пасхи у православных — ажиотаж: в Москву опять привезли для поклонения частицу мощей знаменитого святого.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году это был Николай Чудотворец, в позапрошлом — афонский старец Силуан, а сейчас — святитель Лука Войно-Ясенецкий, родившийся и умерший в Крыму. И снова к мощам выстроилась огромная очередь.

Благодать по телефону

«Ты только телефон не выключай, я к мощам подойду, и тебе сразу позитивная энергия передастся», — громко говорит в трубку хорошо одетая женщина на крыльце Большого собора Донского монастыря. С раннего утра непрерывным потоком сюда идут люди в надежде на исцеление — чаще тела, но и душа не забыта. У монастырских ворот диакон Алексей Басов инструктирует волонтеров, помогающих паломникам максимально безболезненно перенести ожидание в очереди.

«Настроение хорошее, никто никого не давит, все спокойненько ждут и молятся», — говорит он с улыбкой. Отец Алексей вообще очень жизнерадостный.

Помимо прочего, занимается с подростками страйкболом и недоумевает, почему не может отбиться от японских журналистов, а российским столь нестандартная картинка совсем не интересна.

Заговор врачей

Святитель Лука, в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи, в дворянской семье польского происхождения. Прекрасно рисовал, даже собирался поступать в Санкт-Петербургскую академию художеств, но передумал и пошел учиться на медика. Это стало делом всей его жизни — и в ссылках, и на епископской кафедре он спасал тысячи больных. Его фундаментальный труд «Очерки гнойной медицины» удостоился Сталинской премии. Почти всю ее владыка раздал детям, потерявшим родных на фронтах Второй мировой.

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Бывший начальник Енисейского пароходства И. М. Назаров вспоминал, как в 1930-е погонщик, эвенк Никита из Нижнего Имбацка, рассказывал о ссыльном профессоре Войно-Ясенецком: «Большой шаман с белой бородой пришел на нашу реку. Скажет поп-шаман слово — слепой сразу зрячим становится».

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Потом уехал поп-шаман, опять глаза у всех болят.

Отбывая в 1923 году ссылку в Енисейске, будущий святитель вылечил глаза почти всем местным жителям. Потерявшие заработок фельдшеры пожаловались властям на «попа», который производит «безответственные» операции. Но в ГПУ он ответил, что никогда не брал у больных ни копейки, а запретить ему им помогать никто не может. Впоследствии многочисленные проверяющие исправно доносили: лечит он действительно безвозмездно.

Как спасти российское здравоохранение

«Несколько раз были в Симферополе у его мощей и в Керчь ездили, где он родился. Там есть небольшой храм, посвященный целителю, очень скромный… А здесь молюсь, чтобы у мужа операция прошла хорошо. И ни секунды не сомневаюсь, что так и будет», — признается паломница в очереди. Ее супруг улыбается рядом.

Среди пришедших хватает больных разного рода — отец Алексей говорит, что и с душевными недугами за два дня тоже было немало. Но сейчас все чинно и благородно: степенные барышни с зонтиками, иногородние батюшки с детьми, через одного читают акафист святому. «Не порадовали мы вас, журналистов», — смеется один из охранников.

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Мощи святителя Луки доставили в Москву по «большой просьбе верующих».
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Первый раз Фонд Андрея Первозванного привез их в столицу в 2016 году всего на два дня — по пути в греческие Патры. Поклониться тогда успели далеко не все желающие: страдающих много, а святых врачей мало. «Вот бы к нам в райбольницу хоть одного святого, а то так и перемрем все», — то ли шутит, то ли всерьез говорит паломник из Подмосковья.

Пациент — тоже человек

По воспоминаниям коллег, епископ-хирург требовал от врачей, чтобы они всегда делали все возможное ради спасения больного, говорил, что они не имеют права даже думать о неудаче.

«Приступая к операции, надо иметь в виду не только брюшную полость, а всего больного человека, который, к сожалению, так часто у врачей именуется “случаем”. Человек в смертельной тоске и страхе, сердце у него трепещет не только в прямом, но и в переносном смысле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу подкрепить сердце камфарой или дигаленом, но позаботьтесь о том, чтобы избавить его от тяжелой психической травмы: вида операционного стола, разложенных инструментов, людей в белых халатах, масках, резиновых перчатках — усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о согревании его во время операции, ибо это чрезвычайно важно», — писал будущий святитель.

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Мелочи монастырской жизни

Еще одна очередь — в монастырскую трапезную. Здесь, помимо прочего, продают рыбу собственного копчения. Но паломники отдают предпочтение недорогим пирожкам с чаем.

«Отдайте мне мою гречку! Хочу гречку! Я из Самары, дайте поесть человеку», — возмущается у кассы крепко сбитый мужичок. «Пока не поем, ни с кем говорить не буду. Идите и молитесь», — «благословляет» он толпу и равнодушно наблюдающего полицейского.

«Ну, теперь можно и домой. А то завтра снова сюда», — говорят выходящие из монастырских ворот две бабушки.

Организаторы напечатали сто тысяч бумажных иконок, чтобы раздавать верующим у мощей святого. Вечером второго дня удивлялись — столько людей никто не ждал. В столице по-прежнему готовы встать в очередь за чудом.

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