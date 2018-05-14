Хабаровские студенты заставили робота раздавать листовки
Жители дальневосточной столицы 12 мая ненадолго окунулись в студенческую жизнь. Специально для них на утёсе организовали
Жители дальневосточной столицы 12 мая ненадолго окунулись в студенческую жизнь. Специально для них на утёсе организовали
«Я только заканчиваю школу. Думаю, куда идти поступать. Вообще, ТОГУ — это не единственный вариант для меня, но очень подкупает его студенческая активность. На фестивале мне понравился
Каждый факультет и институт хотел
«Я учусь на кадастрового инженера, поэтому и рассказываю про свой
Как ранее писало агентство, организаторы старались заинтересовать каждого. На фестивале можно было сделать себе памятную медаль из дерева, послушать лекции преподавателей университета и сфотографироваться на старинный фотоаппарат.