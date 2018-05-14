Хабаровские студенты заставили робота раздавать листовки

Источник: Восток Медиа

«Я только заканчиваю школу. Думаю, куда идти поступать. Вообще, ТОГУ — это не единственный вариант для меня, но очень подкупает его студенческая активность. На фестивале мне понравился робот-промоутер. Он листовки раздает. Это очень круто», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» посетитель фестиваля Иван Чемерев.

Каждый факультет и институт хотел как-то запомниться. Например, все будущие строители были в спецодежде и касках, а химики оделись в медицинские халаты. Для посетителей специально придумали игры, которых раньше не существовало, организовали выставки лучших работ студентов Института архитектуры и дизайна.

«Я учусь на кадастрового инженера, поэтому и рассказываю про свой инженерно-строительный институт. В основном, спрашивают про поступление и просят примерить каску. Ещё мы учим всех правильно играть в “Дженгу”», — рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» студент инженерно-строительного института Артём Ткачёв.